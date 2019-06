Warmste maand juni ooit gemeten in Nederland

Het KNMI heeft de warmste maand juni ooit gemeten. De gemiddelde temperatuur in De Bilt kwam de afgelopen maand uit op 18,1°C. De hoogste temperatuur die sinds 1901 is gemeten en 0,1 graad meer dan het oude record uit 1976 en 2017. Dat meldt het KNMI zondag.

In totaal werden in De Bilt in de afgelopen maand vier tropische en tien zomerse dagen gemeten. Dat betekent dat de maximumtemperatuur respectievelijk 30°C of 25°C of hoger moet zijn. Normaal worden in juni een tropische dag en vijf zomerse dagen gemeten. De hoogste temperatuur werd geregistreerd in het Gelderse Hupsel, waar het op 25 juni 36,5°C was.

De maand juni was volgens het KNMI ook opvallend zonnig - met 250 zonuren in De Bilt, waar 201 gebruikelijk is - maar ook nat. De gemiddelde neerslag van 81 mm lag aanzienlijk hoger dan de 68 mm normaal. De regen viel vooral tijdens korte, zware buien.

Extreme temperaturen in Europa

Grote delen van Europa hebben al dagen te kampen met extreme temperaturen. Zondag werd in Duitsland de hoogste temperatuur in juni ooit gemeten, meldt de Duitse meteorologische dienst DWD volgens de krant Der Tagesspiegel. In Bernburg-Saale in de deelstaat Saksen-Anhalt steeg het kwik tot 39,6 graden Celsius. In Zuid-Frankrijk werd vrijdag met 45,8 graden Celsius ook al een recordtemperatuur gemeten.

VN-topman António Guterres wees zondag tijdens een bijeenkomst in Abu Dhabi erop dat de laatste vier jaar wereldwijd de warmste jaren ooit gemeten zijn, meldt persbureau AFP. Volgens hem verandert het klimaat sneller dan verwacht en moet snel actie worden ondernomen om een „catastrofe” te voorkomen.