Waarom publiceert NRC een heftige foto?

Een foto van een verdronken vader en dochter bij de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico maakt veel los, schreef NRC afgelopen woensdag. De man, Óscar Mártinez, had gehoopt zich met zijn vrouw Tania Ávalos en hun 23 maanden oude dochter Valeria in de VS te vestigen. Maar Ávalos zag hoe haar man en hun kind door de rivier werden meegesleurd en niet meer levend boven kwamen.

Ook bij NRC-lezers maakte de foto het nodige los. „Het had jullie gesierd als jullie deze foto niet zomaar twitter op hadden geslingerd”, tweette Michelle Bakker bijvoorbeeld. Een ander vond het schandalig hoe wij „nieuws brengen over de rug van deze slachtoffers”.

Hoe komt de keuze om zo’n heftige foto te plaatsen tot stand?

In dit geval begonnen de overwegingen op woensdagochtend. De dienstdoende chef van de middagkrant meldde zich in het hoofdredactiekantoortje met de mededeling: de foto in kwestie die nacht flink de ronde had gedaan op de sociale media en in de Amerikaanse pers. Zou het een goed idee zijn om de foto die middag in NRC Handelsblad af te drukken?

Ja, vonden wij. Het is een foto die het leed van migranten in Centraal-Amerika op een schrijnende manier duidelijk maakt. Daarbij staan de slachtoffers niet met hun gezicht op de foto, en er vloeit geen bloed. Heftig is en blijft ze, maar de hoofdredactie stelt zich op het standpunt dat we niet te terughoudend moeten zijn bij het tonen van de werkelijkheid.

Van groot belang is de authenticiteit van de foto. Hiermee hebben we in het verleden weleens mis gegrepen, zoals bij de vreselijke foto van twee Syrische kindjes, die in scène gezet bleek te zijn.

Bij heftig beeld en ‘iconische foto’s’ is behalve emotie ook argwaan gepast, oordeelde onze ombudsman Sjoerd de Jong in maart 2018. Hierin heeft hij natuurlijk groot gelijk. In het geval van Óscar en Valeria Mártinez is er vooralsnog geen reden om aan de echtheid van het beeld te twijfelen.