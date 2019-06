Verstappen wint Grote Prijs Oostenrijk na slechte start

Max Verstappen heeft zondag voor het tweede jaar op rij de Grote Prijs van Oostenrijk gewonnen. Op het thuiscircuit van het Red Bull raceteam in Spielberg was Verstappen slecht weg. Na een inhaalrace vanaf de achtste plaats, haalde hij twee ronden voor het einde ook Ferrari-coureur Charles Leclerc in. Het is de eerste keer dit raceseizoen dat Mercedes niet weet te winnen.

Verstappen mocht zondag vanaf plek twee beginnen in Spielberg, achter Leclerc. Op de Red Bull Ring kwam de Nederlandse coureur verre van goed uit de startblokken. Verstappen werd, onder toeziend oog van duizenden Nederlandse fans, ingehaald door onder anderen Sebastian Vettel (Ferrari) en de leider in het WK-klassement Lewis Hamilton.

Lees ook: Hoelang blijft Max Verstappen nog rustig met deze bolide?

Twee ronden voor het einde

Halverwege de race reed Verstappen op een vierde plek en wist hij Vettel in te halen voor een podiumplaats. Daar zette hij de jacht in op de Fin Valtteri Bottas. Met nog vijftien ronden te gaan haalde hij ook de Mercedes-coureur in en kreeg vervolgens Leclerc in het vizier. Verstappen - die ook de snelste rondetijd van de dag noteerde - kwam steeds dichterbij. De 68ste ronde lukte het nog net niet, maar in de 69ste ging hij de Ferrari na een touché voorbij. Verstappen en Leclerc moeten om 18.00 uur uitleg geven aan de wedstrijdleiding over de inhaalmanoeuvre.

De laatste twee ronden kwam de eerste plek in Oostenrijk niet meer in gevaar. Voor Verstappen betekent het de eerste overwinning dit seizoen en zijn zesde in totaal. De Nederlander klimt door de winst naar plek 3 in het WK-klassement. Lewis Hamilton blijft eerste.