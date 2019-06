Venezuela zet 59 Colombiaanse ‘coupplegers’ uit

Venezuela heeft zaterdag (lokale tijd) 59 Colombianen uitgezet die sinds 2016 zonder proces vastzaten. Dat meldt persbureau Reuters zondag. De Colombianen waren op het gezag van de Venezolaanse leider Nicolás Maduro vastgezet omdat zij een coup zouden hebben voorbereid, zo luidde de lezing van het regime.

De Colombianen werden in september 2016 gearresteerd. Volgens Maduro zouden zij destijds het presidentieel paleis in hoofdstad Caracas hebben willen bestormen. In totaal werden 92 Colombiaanse ‘paramilitairen’ vastgezet, een deel van hen kwam al eerder vrij.

Het Colombiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken had de Verenigde Naties vorig jaar al om hulp gevraagd om de nog overgebleven Colombianen vrij te krijgen. Volgens de Colombiaanse autoriteiten zouden de arrestanten onder slechte omstandigheden worden vastgehouden en bovendien nooit recht hebben gehad op een eerlijk juridisch proces. De mensenrechtenafdeling van de VN juichte het besluit tot vrijlating zondag toe en stelde dat dit besluit „waarschijnlijk binnenkort tot meer vrijlatingen leidt”.

Macht overnemen

Maduro staat op gespannen voet met Colombia sinds de Colombiaanse president Iván Duque begin dit jaar aantrad en oppositieleider Juan Guaidó ondersteunde om hulpgoederen het land in te krijgen. Daarop liet Maduro de grenzen met Colombia, Brazilië en de Nederlandse Antillen sluiten. De Colombiaanse autoriteiten erkennen, net als de Verenigde Staten, Guaidó als leider van het land. Maduro beschuldigt Guaidó er al geruime tijd van de macht te willen overnemen.

Zondag werd ook bekend dat de oppositie het regime van Maduro ervan beschuldigd een kapitein bij de marine opzettelijk om het leven gebracht te hebben. De kapitein werd vastgezet omdat hij een aanslag op Maduro zou hebben beraamd. Daarop zou hij zijn gemarteld, zegt de oppositie. Guaidó wil dat een internationaal gerechtshof zich over de zaak uitspreekt. Ook riep hij het leger op om zich bij hem aan te sluiten bij zijn poging om Maduro uit zijn macht te zetten.