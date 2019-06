Turkije dreigt met represailles tegen Libische militanten

Turkije dreigt met represailles tegen troepen van de Libische opstandige generaal Khalifa Haftar als Turkse burgers die in Libië zijn vastgezet door rebellen niet direct worden vrijgelaten. Volgens Ankara gaat het om zes Turkse burgers. Haftars troepen zullen een „legitiem doelwit” worden als geen gehoor wordt gegeven aan de eis, stelt het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken zondag in een verklaring.

Ankara biedt materiële steun aan het internationaal erkende regime in Tripoli en heeft onder meer drones en trucks geleverd. De Turkse president Erdogan heeft beloofd om de voortdurende strijd in Libië te „herbalanceren”, nadat LNA-troepen de afgelopen maanden tot buitenwijken van Tripoli waren doorgedrongen. Een woordvoerder van Haftar dreigden vrijdag al met aanvallen op Turkse vrachtschepen, vliegtuigen en bedrijven.

Oost-Libische autoriteiten, gelieerd aan Haftar, bevestigen volgens persbureau Reuters dat twee Turken zijn vastgezet. Zij zouden in de oliestad Ajdabiya zijn opgepakt vanwege de Turkse steun aan „milities” in Libië. Burgers worden opgeroepen om Turken of Turkse bedrijven in de regio aan te geven bij autoriteiten. Ook zeggen woordvoerders van Haftar zondag dat op het Mitiga-vliegveld van Tripoli een Turkse drone met een luchtaanval is vernietigd. Eerder op de dag bevestigde de luchthaven al dat al het vliegverkeer voorlopig is stilgelegd vanwege een aanval.

Opmars naar Tripoli

Het Turkse ministerie van Defensie maakte ook op zondag duidelijk dat het militaire acties tegen Turkse doelwitten in Libië niet zal tolereren. „Terwijl wij bijdragen aan vrede en stabiliteit in de regio, zal voor elke dreiging of aanval een zware prijs betaald worden. Zij zullen worden beantwoord op de zwaarste en meest efficiënte manier mogelijk”, zei Defensie-minister Hulusi Akar volgens Turkse staatstelevisie.

Generaal Haftar, onder meer gesteund door Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten, begon in april een opmars om de hoofdstad in te nemen. De regering in Tripoli zou volgens de rebellenleider het land verder hebben gedestabiliseerd. De voormalig generaal onder de in 2011 verdreven dictator Moammar Gaddafi opereert namens een rivaliserende regering die gevestigd is in Benghazi. Volgens de regering in Tripoli wil Haftar echter zelf de macht grijpen.