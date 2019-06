Trump en Kim Jong-un ontmoeten elkaar zondag bij de Koreaanse grens

De Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontmoeten elkaar zondag in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Dat heeft Trump tijdens een persconferentie met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in laten weten. Volgens Moon is Kim ingegaan op de uitnodiging die Trump zaterdag per tweet had uitgedaan. Hierin nodigde hij de Noord-Koreaanse leider uit voor een ontmoeting bij de grens.

Het wordt de eerste keer sinds het einde van de Koreaanse oorlog in 1953 dat de leiders van de Verenigde Staten en Noord-Korea elkaar ontmoeten bij de Koreaanse grens. Moon noemde de ontmoeting „zeer dapper”. „Ik hoop dat president Trump de geschiedenis ingaat als de president die vrede heeft weten te bereiken op het Koreaanse schiereiland.”

Trump vertrok vanuit de Koreaanse hoofdstad Seoul in een helikopter naar de gedemilitariseerde zone. Daar zei hij tegen verslaggevers dat de ontmoeting „slechts een stap” is. Hij zei ernaar uit te kijken om Kim te ontmoeten en „elkaar snel de hand te schudden en te begroeten”. Het wordt de derde keer dat de twee leiders elkaar ontmoeten.