Pers vogelvrij door Trumps geflikflooi en zwijgen Máxima

Ik had voor u al een column af over Algerije waar nog maar weinig over wordt geschreven al gaat het massaprotest tegen de generaals aan de macht nog steeds door. Maar toen las ik over Trumps doen bij de G20 in Osaka, en over het laten van nota bene onze eigen koningin. Met in andere hoofdrollen Poetin, de Saoedische kroonprins, Khashoggi en de journalistiek. En ik werd zo boos dat u Algerije een volgende keer krijgt.

Eerst Trump, met zijn grappige duetje met Poetin over nepjournalisten. Misschien heeft u het al gezien maar dan voor wie niet: „Weg met hen”, zei Trump tegen Poetin verwijzend naar de journalisten in de zaal. „Nepnieuws is een geweldige term, vind je niet? Jij [ja, Trump heeft het makkelijk met you, maar ik ga er even van uit dat hij met Poetin op jij-en-jou basis verkeert] hebt dat probleem niet, wij wel.” „Wij ook”, antwoordde Poetin. „Het is hetzelfde.” Gezamenlijk gegrinnik.

Dan Trump over en met de kroonprins. „Hij is een vriend van me”, zei Trump, en het was „een eer” hem weer te ontmoeten. En tot de kroonprins: „Je [een vriend immers] doet het fantastisch!” Op zijn persconferentie zei Trump „extreem kwaad” te zijn over de moord op de Saoedische journalist Khashoggi die in oktober in het Saoedische consulaat in Istanbul in stukken werd gesneden en opgeruimd. Maar „niemand heeft met de vinger gewezen naar de toekomstige koning van Saoedi-Arabië.” Niemand?? Dit is de eerste keer dat Trump zichzelf niemand noemt. Het onderzoek van VN-rapporteur buitengerechtelijke executies Agnes Callamard dat 19 juni uitkwam, wijst juist met al zijn vingers naar de kroonprins.

Ten slotte koningin Máxima. Die sprak de kroonprins over vrij samengevat economische kansen voor vrouwen. De ontmoeting op zich vind ik eigenlijk hoe dan ook al problematisch gezien zijn gevangenzetting van vrouwen – en heel veel andere activisten. Maar ze had natuurlijk vantevoren kunnen bedenken dat het niet ter sprake brengen van Khashoggi – zoals bevestigd door de RVD – haar op een hoop kritiek zou komen te staan. Bij deze die van mij.

Waarom ben ik nou zo boos? Omdat Trumps gegrap met Poetin, en zijn geflikflooi met de kroonprins en het zwijgen van onze koningin over Khashoggi de vrije pers niet alleen in diskrediet brengt, maar ook vogelvrij verklaart. Volgens het Committee to Protect Journalists (cpj.org) werden in 2018 54 journalisten vermoord. In oorlogsgebied maar ook in de VS, waar een boze schutter vier journalisten van de Capital Gazette in Annapolis vermoordde. Sinds Poetin in 2000 aan de macht kwam zijn in Rusland 28 journalisten vermoord. Begrijpt u? Er zitten ook nog eens honderden journalisten gevangen – met Turkije, China, Egypte en Saoedi-Arabië als koplopers. Hier in Nederland genieten de media volgens de beroepsgroepenpikorde van het CBS ook maar weinig vertrouwen, zelfs nog minder dan de politiek, alleen meer dan de kerken.

En er dreigen écht nieuwe Khashoggi’s, dat is geen paniekzaaierige flauwekul. Trumps eigen CIA waarschuwde in april de Palestijnse onderzoeker Iyad Baghdadi dat hij gevaar loopt. Baghdadi heeft onder andere een project van zijn vriend Khashoggi overgenomen om de Saoedische campagne tegen Amazon-CEO Jeff Bezos in kaart te brengen. Het zwijgen van de buitenwereld over de mensenrechten in Saoedi-Arabië heeft Khashoggi’s dood in de hand gewerkt. Na Osaka weten de kroonprins en de zijnen – Sisi, Erdogan, vult u zelf maar aan – weer dat ze hun gang kunnen gaan.