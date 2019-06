‘Nederlander aangehouden na mislukken Belgisch festival Vestiville’

Een Nederlandse man zou zondag zijn aangehouden in België in verband met het annuleren van het hiphopfestival Vestiville, dat dit weekend in Lommel zou worden gehouden. Dat melden Vlaamse media. Het festival werd afgeblazen terwijl bezoekers al buiten de hekken stonden te wachten.

Zaterdag werd duidelijk dat de drie organisatoren achter het festival door de Belgische politie waren opgepakt voor verhoor. Behalve de bovengenoemde man zou het gaan om nog een Nederlandse vrouw - de zus van de aangehouden man - en een Brit.

De advocaat van de aangehouden organisator liet zondag aan de Vlaamse omroep VRT weten dat het „enige doel van de drie was om een festival te organiseren”. Nader onderzoek moet uitwijzen of de drie gefraudeerd hebben. Volgens VRT had justitie om aanhouding gevraagd om te voorkomen dat het drietal naar het buitenland zou vluchten.

Vestiville zou dit jaar voor het eerst in Lommel, op de grens met Limburg, worden gehouden. Voor het festival waren grote namen geboekt, onder andere Cardi B, Migos en Ja Rule & Ashanti zouden komen optreden. Vrijdag bleek echter bij een laatste inspectie dat de veiligheid niet op orde was. Daarop besloot een van de hoofdacts, de Amerikaanse rapper A$AP Rocky, om zijn optreden af te blazen. Het gehele festival mocht uiteindelijk niet doorgaan op last van de burgemeester.

Ontevreden bezoekers

Op sociale media stroomden zaterdag en zondag talloze klachten binnen van ontevreden bezoekers die voor de ingang van het terrein uren in de warmte hadden gewacht, maar uiteindelijk niet naar binnen mochten. Onvrede was er vooral over de informatievoorziening. In totaal zouden vrijdag 1.500 bezoekers met een kaartje voor niets voor de ingang hebben gestaan. De organisatie van Vestiville zou in handen zijn geweest van Vestival, dat eerder ook in Amsterdam een evenement organiseerde.

De vergelijking met het geflopte Fyre Festival, waarover Netflix dit jaar een documentaire uitbracht, werd dit weekend veelvuldig gemaakt. Fyre Festival, een luxe meerdaags festival dat had moeten plaatsvinden op de Bahama’s, ging eveneens niet door terwijl de bezoekers al waren gearriveerd.