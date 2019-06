Naar het Congres gaat Rapinoe wel na het WK, maar niet naar het Witte Huis

Dat scheldwoord had ze beter niet kunnen gebruiken, zei de Amerikaanse voetbalster Megan Rapinoe vorige week tijdens een persconferentie voorafgaand aan de WK-kwartfinale tegen Frankrijk. Haar moeder was er niet van gediend. „Maar ik blijf er bij dat ik niet naar het Witte Huis wil.”

Het was kort na de fittie met president Donald Trump. Die had gehoord dat de middenvelder met de fluwelen traptechniek in een interview had gezegd dat ze niet naar „the fucking White House” zou gaan als Amerika het WK voetbal in Frankrijk zou winnen. Trump reageerde per tweet. „Megan zou nooit disrespect voor haar land, het Witte Huis of onze vlag mogen tonen”, schreef hij. Voor ze praat moet ze eerst maar eens winnen. „Finish the job!”

Rapinoe leek niet onder de indruk. Niet alleen slaat ze Trumps uitnodiging af, ze blijft ook weigeren het Amerikaanse volkslied te zingen, uit protest tegen discriminatie en politiegeweld in haar land. Net als bij het duel met Frankrijk – waarin zij twee doelpunten maakte – zal zij dinsdag in de halve finale tegen Engeland haar lippen stijf op elkaar houden als de The Star-Spangled Banner klinkt.

Rapinodinho

De bijna 34-jarige Rapinoe (bijnaam: ‘Rapinodinho’) groeide op in een gezin met zes kinderen in Redding, Californië. Met tweelingzus Rachael zat ze eerst op basketbal en atletiek, maar door haar geringe lengte stapte zij over op voetbal. In haar laatste jaar op de middelbare school werd ze gevraagd voor het nationale team.

Daarna ging het rap met Rapinoe. Ze speelde voor vier Amerikaanse clubs, tot iemand haar in 2013 via Facebook vroeg of zij voor Olympique Lyonnais wilde spelen. Eerst dacht ze dat het om een grap ging, vertelde ze aan The New York Times. Maar toen duidelijk werd dat de Franse topclub echt op haar aasde, hoefde ze niet lang na te denken.

Megan Rapinoe maakte tegen Frankrijk ook het tweede doelpunt voor de Amerikaanse vrouwen. Foto Francisco Seco)

Rapinoes verblijf in Frankrijk was van korte duur. In interviews liet zij doorschemeren dat zij het land niet erg tolerant vond. Het machismo was volgens haar duidelijk voelbaar. En hoewel Frankrijk het huwelijk in 2013 had opengesteld voor partners van hetzelfde geslacht, voelde zij zich als lesbienne meer thuis in haar geboorteland.

Rechten van vrouwen

Misschien dat haar Franse avontuur Rapinoe mede heeft geïnspireerd om steeds openlijker voor de rechten van vrouwen op te komen. Ze is een van de belangrijkste stemmen in het debat over gelijke betaling van het Amerikaanse nationale elftal. Op internationale vrouwendag spande het team dit jaar bij een federale rechtbank in Los Angeles een zaak aan tegen de Amerikaanse voetbalbond. Hoe kon het dat de voetbalsters van de Verenigde Staten – drievoudig wereldkampioen en viervoudig olympisch kampioen – slechts circa een kwart van de wedstrijdpremies krijgen van hun matig presterende mannelijke collega’s? Volgens de speelsters zou sprake zijn van ‘geïnstitutionaliseerde genderdiscriminatie’.

Eigenlijk, zei Rapinoe in een interview met The Guardian in 2017, hangt het allemaal samen: homorechten, vrouwenrechten en raciale gelijkheid. „Als je je uitspreekt voor het een, en het ander negeert, mis je het totaalplaatje. In dit land moet er een groot debat komen over gelijkheid en respect – zeker na de recente verkiezingen en het narratief dat er nu uit het Witte Huis komt.”

De kans dat het goed komt tussen Trump en Rapinoe is miniem. Een van zijn grootste critici, het Democratische Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez (die er haar eigen Twitter-fittie met de Amerikaanse president op nahoudt) stuurde Rapinoe kort na de zege op Frankrijk een tweet. Of zij, en de rest van het team, voelden voor een tour door het Huis van Afgevaardigden. Met haar antwoord zal Trump niet blij zijn geweest. Consider it done, schreef de voetbalster.