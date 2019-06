Israël pakt Palestijnse minister op voor verhoor

De Israëlische politie heeft Fadi al-Hadami, de Palestijnse minister belast met de portefeuille Jeruzalem, zondag opgepakt en verhoord. Dat schrijft persbureau AFP. Al-Hadmi zou zondagochtend zijn gearresteerd bij zijn woning in Oost-Jeruzalem. Ook zou er een huiszoeking zijn gedaan.

Al-Hadmi zou zijn ondervraagd over zijn „activiteiten in Jeruzalem”, maar het is nog onduidelijk waarom hij precies werd opgepakt. Later op zondag werd hij weer vrijgelaten. Volgens een bron van AFP houdt de politieactie mogelijk verband met een bezoek van de Chileense president Sebastián Piñera aan de stad eerder deze week.

Al-Hadmi vergezelde Piñera dinsdag bij een bezoek aan de Tempelberg in Oost-Jerzualem. Dat bezoek was volgens de Israëlische autoriteiten in strijd met de diplomatieke procedures en dus ongeoorloofd. Het Chileense ministerie van Buitenlandse Zaken liet later schriftelijk weten dat het om een privébezoek zou zijn gegaan en het bezoek niet politiek gemotiveerd was.

Onrust

Het oostelijk deel van de stad staat onder gezag van de Israëlische autoriteiten, maar is voor zowel joodse als islamitische inwoners een belangrijke plaats vanwege religieuze redenen. De status van de Tempelberg in de oude stad van Jeruzalem is dan ook een gevoelig onderwerp.

Eerder dit weekend was het in Oost-Jeruzalem al erg onrustig nadat donderdag een Palestijnse man van twintig jaar om het leven kwam door Israëlische politiekogels. Daarop ontstonden rellen. Volgens de Israëlische politie zouden Palestijnse demonstranten stenen op hen hebben gegooid, waardoor meerdere agenten gewond raakten. Zes Palestijnen werden vervolgens opgepakt.