IKEA verwikkeld in Poolse cultuurstrijd na ontslag homofobe medewerker

Het ontslag van een IKEA-medewerker die op het bedrijfsnetwerk homoseksuelen dood wenste met Bijbelse teksten, is in Polen uitgelopen op een nationale rel. Het Openbaar Ministerie, de Poolse ombudsman en vakbond Solidarnosc (Solidariteit) onderzoeken of de man uit Krakau gediscrimineerd is vanwege zijn geloof. En een oud-staatssecretaris van Justitie heeft opgeroepen de Zweedse meubelgigant te boycotten.

De multinational verspreidde in mei intern een bericht om stil te staan bij de Internationale Dag tegen Homofobie. In een reactie daarop schreef de medewerker uit Krakau dat „de acceptatie en promotie van homoseksualiteit en andere afwijkingen schandalig zijn”. Daarbij haalde hij twee teksten aan uit het Oude Testament die oproepen tot zelfmoord of de doodstraf voor homoseksuelen.

Cultuurstrijd

Het conflict is tekenend voor de lopende cultuurstrijd rond homoseksualiteit in Polen. Tijdens de campagne voor de Europese verkiezingen noemde Jaroslaw Kaczynski, de leider van regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS), lhbt-rechten „een groot gevaar”. In een campagne-advertentie verbeelde de partij zich als een paraplu die Poolse gezinnen beschermt tegen de kleuren van de regenboog.

In een schriftelijke verklaring zegt IKEA dat na verontruste berichten van andere medewerkers de man is gevraagd zijn commentaar te verwijderen. Toen hij weigerde, werd zijn contract beëindigd. „Openheid ten opzichte van alternatieve meningen kan geen vrijbrief zijn voor verbale agressie (...). Als de waardigheid van een andere groep (bijvoorbeeld katholieken) was geschonden, hadden we dezelfde actie genomen”, aldus IKEA. De man zegt in een interview met TVP, de Poolse publieke omroep, dat hij „als katholiek God niet kan censureren”.

IKEA heeft elf meubelwinkels in Polen. Bovendien is Polen de grootste producent van artikelen die de multinational wereldwijd verkoopt.

