Fabio Jakobsen Nederlands kampioen op de weg

Fabio Jakobsen heeft zondag voor de eerste keer de Nederlandse titel bij het wegwielrennen gewonnen. De 22-jarige renner van Deceuninck-Quickstep was na ruim 220 kilometer de snelste in de sprint in Ede. Hij volgt daarmee Mathieu van der Poel op, die niet meedeed aan het nationaal kampioenschap.

Lees ook: Fabio Jakobsen: van ruwe diamant tot topsprinter

Jakobsen versloeg in de sprint Danny van Poppel, die vorig jaar ook als tweede eindigde, en Moreno Hofland. Het peloton had kort daarvoor een groep vluchters teruggehaald, die een groot gedeelte van de koers vooraan had gereden. Roompot-renner Elmar Reinders was de laatste van de negen vluchters die werd bijgehaald.

Zaterdag had de 20-jarige Lorena Wiebes bij de vrouwen ook al voor een primeur gezorgd. Zij was de snelste in een sprint tussen een kleine groep vluchters en won zo haar eerste nationale titel. Amy Pieters werd tweede, Marianne Vos eindigde als derde.