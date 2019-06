EU-topbaan Timmermans kansrijk maar nog niet binnen

Wordt Frans Timmermans alsnog de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie? De laatste ontwikkelingen in Brussel, waar EU-leiders zondag bijeen zijn, wijzen in die richting. Althans: Timmermans zou een kans kunnen krijgen om een meerderheid te bouwen rondom zijn kandidatuur, aldus ingewijden.

Maar „het worden geen gemakkelijke onderhandelingen, op z’n zachtst gezegd”, zo zei Angela Merkel bij aankomst op de top. Even daarvoor had de Duitse bondskanselier overleg gehad met haar Europese Volkspartij (EVP). De vraag is of de christendemocraten bereid zullen zijn om de toppositie te gunnen aan een socialistische concurrent, zoals Merkel wel lijkt te willen doen.

Europees ‘president’ Donald Tusk, die namens de regeringsleiders spreekt en de banenpuzzel moet leggen, zou zondagmiddag tegen fractieleiders in het Europees Parlement hebben gezegd dat het moment is aangebroken om de kandidatuur van Timmermans te „testen”. Hij noemde de naam van de Nederlander niet, maar had het over „een socialist”, en er is maar één kandidaat om Commissievoorzitter te worden namens de Europese socialisten.

Het voorstel om Timmermans naar voren te schuiven is afkomstig van Frankrijk, Duitsland, Nederland en Spanje. Die vier landen denken dat Timmermans in staat is om voldoende steun te verzamelen, zowel onder regeringsleiders als in het Europees Parlement. Afgelopen week bleek dat de Duitser Manfred Weber, kandidaat namens de christendemocraten, daar niet in slaagt, ook al kwam zijn politieke familie als grootste uit de recente EU-verkiezingen.

Een vorige top, tien dagen geleden, eindigde in een impasse, waarbij vooral Merkel en de Franse president Emmanuel Macron lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. Macron en Merkel zagen elkaar de afgelopen dagen opnieuw, tijdens de G20 in Japan. Zaterdagochtend liet Merkel doorschemeren dat er een compromis in de maak is. Weber zou op basis hiervan een troostprijs krijgen, zoals het voorzitterschap van het Europees Parlement. Zondag temperde Merkel echter de verwachtingen. „Tusk wacht een moeilijke opgave.”

Timmermans wilde zondag in Brussel niet op de zaken vooruitlopen. „Wat er in Osaka is gebeurd? Ik hoor van alles. Ik was er niet bij”, zei hij vlak voor een bijeenkomst van Europese socialisten. „Ik kom hier als kandidaat, net als ik anderhalve week geleden was.” Voelt het alsof de buit al binnen is? „Nee, te vroeg.” Timmermans zei ook te hebben gehoord dat Tusk een socialist naar voren wil schuiven. „Maar ik weet dat niet uit eerste hand.”

Er is nog wel verzet tegen Timmermans, vooral uit Oost-Europese hoek. Als nummer twee van de Europese Commissie botste hij de afgelopen jaren geregeld met Polen en Hongaren, over de politisering van de rechtsstaat. De Hongaarse premier Orbán stuurde zondag alvast een brief aan ‘zijn’ Europese christendemocraten. Daarin waarschuwt hij dat een keus voor Timmermans „een historische vergissing” zou zijn. Volgens Orbán bewerkstelligt de Europese Volkspartij (EVP) zijn „eigen zelfvernietiging”, door als grootste politieke familie de claim op het voorzitterschap van de Commissie op te geven. Hij spreekt van „een vernedering”.