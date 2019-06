Brit Kwame Asafo-Adjei wint ‘grootste dansprijs ter wereld’ in Rotterdam

De juryvoorzitter van de tweede Rotterdam International Duet Choreography Competition, Jan Zoet, had het natuurlijk kunnen weten, maar toch moest hij het zaterdag nog eens zeggen. „Hoe kun je over een winnaar praten in de kunst?”, om vervolgens de winnaar van de RIDCC XL Production Award (met 100.000 euro de grootste dansprijs ter wereld) aan te kondigen: de Brit Kwame Asafo-Adjei. Die op zijn beurt, enigszins beduusd, een waslijst aan personen en instellingen die hij dank verschuldigd was opdreunde en daarbij bíjna de RIDCC vergat.

Daarna konden in de Rotterdamse Schouwburg de glazen geheven en, zoals dat gaat, de wenkbrauwen opgetrokken worden.

Eerder op de finale-avond, waar zes finalisten hun korte duetten nog eens toonden, had eregast Cathy Marston de paradox van de kunstcompetitie benaderd met een parafrase van de olympische filosofie. „Deelnemen aan de competitie is al een prestatie”, vond de succesvolle Britse choreografe, die als advies aan aspirerende dansmakers de bekend klinkende woorden „vooral doorgaan” meegaf. Zelf droomde zij ooit een choreografie te mogen maken voor The Royal Ballet en zie, 25 jaar later is het zover.

304 inzendingen uit hele wereld

De zestien deelnemers aan de halve finales moeten dus nog even geduld hebben. Ze werden geselecteerd uit 304 inzendingen uit 44 landen over de hele wereld. „Van een voetbalveldje in Congo tot een studio van het San Francisco Ballet”, volgens Scapino-danser en initiatiefnemer Mischa van Leeuwen. Met zijn vriendin Maya Roest ontwikkelde hij het idee voor de RIDCC. Stichting Droom en Daad van de Rotterdamse miljardairsfamilie Van der Vorm doneerde het ongekend hoge prijzengeld.

Asafo-Adjei is artistiek leider van de groep Spoken Movement. Rode draad in zijn werk is het concept van identiteit in de zwarte, met verschillende hiphopstijlen als vertrekpunt.

Mix van hiphop en hedendaagse dans

Ook in zijn winnende choreografie Family Honour mixte hij hiphop met hedendaagse dans.

Én een maatschappelijke boodschap (verzet tegen onderdrukking van de vrouw onder het mom van de familie-eer).

Dat laatste, zo schemerde door in Zoets woorden en het juryrapport, was nadrukkelijk een belangrijke overweging – waarmee de jury toch enigszins de verdenking van een politiek correcte keuze op zich laadde. Het zal Asafo-Adjei niet deren. Hij is bezig met waarheid en liefde, sprak hij in zijn dankwoord. In Nederland kan hij voorlopig vooruit, met nog twee ‘Partner Awards’ op zak; uitnodigingen voor residenties bij RIDCC-partners Club Guy & Roni en Maas Theater & Dans. Andere partners kozen hun eigen ‘winnaar’: Conny Janssen viel voor de bijdrage van Rhys Dennis en Waddah Sinada, Ed Wubbe (Scapino Ballet Rotterdam) en Samuel Wuersten (dansacademie Codarts) nodigden Diego Sinniger de Salas uit en Dansateliers Rotterdam had Angela Rabaglio en Micaël Florentz uitverkoren.

Een nieuw element van de RIDCC is de publieksprijs. De Amsterdammers Justin de Jager en Anastasia Belyaeva krijgen een prijzengeld van ruim duizend euro, opgebracht door het aanwezige publiek zelf.