Bij de TT Assen wordt ‘The Legend’ nog altijd op handen gedragen

Zijn armen zitten er vol mee: de symbolen en eretitels van zijn idool. ‘The Doctor’, ‘The Legend’. En natuurlijk ‘46’, het iconische startnummer dat wereldwijd duizenden fans verbindt. Op zijn bovenbeen prijkt een portret van zijn Italiaanse held. Stralende lach onder de racecap, zonnebril die succes weerspiegelt, guitige kop met oorbel en vlassige baard. Charisma in zwart-grijze inkt. „Hij zal altijd mijn held blijven”, zegt Johan Tervelde uit Deventer.

In de paddock wacht hij geduldig totdat hij Valentino Rossi even kan zien. Een fotootje zou al top zijn. Zijn partner en zoon zijn mee, evenals tientallen fans. Allemaal in het geel, Rossi’s favoriete kleur. Het wachten wordt beloond. Rossi waagt zich met een scootertje tussen het publiek. Tervelde heeft zijn foto. De Italiaan is „alles” voor hem. Hij heeft zelfs zijn kat naar hem vernoemd.

Met negen wereldtitels en 115 grand prix-zeges is hij een van de meest succesvolle motorcoureurs ooit. Alleen zijn landgenoot Giacomo Agostini behaalde meer overwinningen in de hoogste klasse: 122. Tien keer won Rossi op het circuit van Assen, de laatste keer twee jaar geleden. De TT was zijn laatste overwinning, maar bij de fans blijft hij razend populair.

Op zijn veertigste is Rossi ruimschoots in de herfst van zijn carrière. Hij is technisch niet meer de beste, maar blinkt nog altijd uit in jeugdige bravoure. Voor zijn fans een onverminderde bron van hoop: hij droomt nog altijd van een tiende wereldtitel, hoewel hij in het WK-klassement vijfde staat, op ruime afstand van regerend wereldkampioen Marc Márquez. Rossi’s laatste wereldtitel in de MotoGP dateert alweer van 2009.

Valentino Rossi stuurt zijn motor over het circuit van Assen. Foto Peter Dejong/AP

Wil Hartog, de eminentie van de Nederlandse motorsport, noemt Rossi „de beste coureur aller tijden”, vooral vanwege diens gehele loopbaan. Want niemand heeft het volgens Hartog, winnaar van de TT in 1977 en vijf andere grands prix, gepresteerd om bijna een kwart eeuw aan de top te staan. De magie van een sporter wordt versterkt door zijn populariteit. En publiekslieveling word je niet alleen door successen, maar vooral door de wijze waarop je daarmee omgaat. Nederigheid en dankbaarheid zijn sleutelbegrippen. „Valentino heeft dat van nature, van zijn moeder Stefania, een hele lieve vrouw”, zegt Hartog. Daardoor weet hij het publiek aan zich te binden.

Racen met het hoofd

Hartog omschrijft Rossi als een intelligente coureur die racet met zijn hoofd. Hij grossiert in practical jokes, lange wheelies, en valt op door zijn soms excentrieke haardracht. Maar op het circuit is Rossi niet altijd de leukste collega voor zijn concurrenten. Zie de vetes en clashes met Márques, Jorge Lorenzo en – in een verder verleden – met Casey Stoner. Van een duwtje hier of een tikje daar is hij ook niet vies.

Altijd handig manipulerend met de macht van het getal, ook dat is Rossi. Meer dan vijf miljoen volgers heeft hij op Twitter, tegen zeven miljoen voor de rest. Rossi steelt ook daar de show, al heeft hij sinds 2009 geen titel meer gewonnen.

Nostalgie drijft duizenden fans in gele uitmonstering en met gele rookpotten naar de taluds in Assen. Op de Stekkenwal is een speciale Rossi-tribune, bevolkt door idolate volgers. Tervelde is erbij: „Hij neemt alle tijd voor de mensen. In de races flikt hij het gewoon.” Door zijn populariteit rijdt Rossi eigenlijk overal, dus ook in Assen, een thuiswedstrijd – behalve dan in Spanje, het land van zevenvoudig wereldkampioen Márquez.

Maar de jaren gaan tellen. Hartog ziet slijtage bij Rossi. Andere coureurs zijn beter, Márquez voorop. „Maar het is bijzonder dat iemand op zijn leeftijd nog dicht bij de top staat en zoveel drive heeft om te winnen.”

Oud-motorcoureur Jurgen van den Goorbergh betitelt Rossi als „een fenomeen van het niveau Michael Schumacher, Tiger Woods of Roger Federer”. Volgens hem is Rossi de beste rijder van de afgelopen decennia: met lef, een scherpe stijl en gevoel voor de „fiets”. Een vechter zonder reserves, en daar houden de ruim 100.000 liefhebbers in Assen van.

Gesmeerde marketingmachine

Hoewel Rossi’s team Yamaha magere jaren kent en achterblijft bij Ducati en Honda, draait de marketingmachine van ‘VR46’ gesmeerd. Rossi is het uithangbord van zijn eigen VR46-bedrijf, van Dorna Sports (houder van de commerciële rechten van de MotoGP) en van Yamaha. Rossi verdient miljoenen en is ook in eigen land een held.

In Tavullia (in de regio Marche) waar Rossi is opgegroeid, staat geen lantaarnpaal zonder symbolen of vlaggen met het magische nummer 46. Overal kom je hem tegen. Het is een bedevaartsoord voor motorsportliefhebbers. Hier huist de VR46 Riders Academy, Rossi’s opleidingscentrum. „Met de opleiding van jonge coureurs brengt hij zijn sport verder. Ook dat maakt hem een fenomeen”, zegt Van de Goorbergh.

De race in Assen, gewonnen door de Spanjaard Maverick Viñales, verloopt zondag teleurstellend voor Rossi, ziet ook supporter Johan Bugel. Zijn idool schuift in de vijfde ronde van de baan, op de elfde positie. „Je weet dat hij niet meer de beste is, maar in Assen perst hij er alles uit.”

Eind 2020 loopt Rossi’s contract bij Yamaha af. Einde van een tijdperk? Hartog: „Zonder Rossi ontstaat er een grote leemte. Alleen al uit het oogpunt van publiciteit zou het team zijn contract met minstens een jaar moeten verlengen.”