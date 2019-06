8 verkiezingswaarnemers gedood bij aanslag Afghanistan

Acht verkiezingswaarnemers zijn zaterdagavond gedood bij een aanslag in de zuidelijke provincie Kandahar in Afghanistan. Ook kwam bij de aanslag een onbekend aantal leden van de Afghaanse veiligheidsdienst om het leven. De Taliban hebben de aanslag opgeëist. Dat meldt persbureau Reuters.

De verkiezingswaarnemers waren aanwezig in een regeringskantoor van het district Maruf om kiezers te registeren voor de aankomende parlementsverkiezingen in september. Volgens een woordvoerder van de terreurgroep kwamen behalve de verkiezingswaarnemers, ook 57 leden van de Afghaanse veiligheidsdienst om het leven. Dit aantal klopt volgens de Afghaanse regering niet. Een woordvoerder van de veiligheidsdienst bevestigde dat er slachtoffers zijn gevallen, maar niet hoeveel.

Toenemend geweld

Het geweld in Afghanistan is sinds vorig jaar sterk toegenomen. In 2018 viel een recordaantal burgerslachtoffers. Vorig jaar kwamen 3.804 mensen om het leven door het oorlogsgeweld, een stijging van 11 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Ondertussen voeren de Verenigde Staten sinds oktober vredesbesprekingen met de Taliban. Zaterdag vond de zevende ronde van de besprekingen plaats. Die ochtend doodden de Taliban nog zeker 26 leden van een militie die de Afghaanse regering steunt. Het gebeurt vaker dat de terreurgroep aanslagen uitvoert vlak voor vredesbesprekingen. De Taliban hopen zo meer slagkracht te krijgen aan de onderhandelingstafel.

In september worden in het land parlementsverkiezingen gehouden. Deze zijn al twee keer uitgesteld. In december besloot de kiesraad dat er meer tijd nodig was om het personeel van stembureaus te trainen in het gebruik van anti-fraudesoftware. In maart werd opnieuw besloten tot uitstel. De verkiezingen staan nu gepland op 28 september.