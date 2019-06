VN: ruim 7.500 kinderen verwond of gedood in Jemen

Meer dan 7.500 kinderen zijn gewond geraakt of gedood tijdens de afgelopen 5,5 jaar in Jemen. Dat melden de Verenigde Naties in een vrijdag gepubliceerd rapport, aldus persbureau AP. Zij waren slachtoffer van onder meer luchtaanvallen, beschietingen en zelfmoordaanslagen.

Het rapport gaat in op de verschillende manieren waarop kinderen betrokken zijn geraakt bij de Jemenitische burgeroorlog. Zo schrijft de VN dat zeker 3.000 kinderen zijn gerekruteerd door de strijdende partijen, onder wie zo’n 2.000 door de Houthi-rebellen en bijna 300 door het regeringsleger.

Ook zijn bijna 350 jongens vastgezet omdat zij de wapens hadden opgepakt en werden 400 scholen en ziekenhuizen aangevallen. Doordat ruim 250 scholen door militairen als uitvalsbasis worden gebruikt, hebben duizenden kinderen geen toegang meer tot onderwijs.

Groeiende problemen

Volgens speciaal VN-gezant Virginia Gamba wordt de situatie in het land steeds alarmerender. Zij roept de strijdende partijen op om de kinderen - die „niets te maken hadden met de start van dit conflict” - de mogelijkheid te geven zich aan de strijd te onttrekken.

Eind 2018 meldde Save the Children al op basis van cijfers van de VN dat sinds het begin van de oorlog 85.000 kinderen onder de vijf jaar zijn overleden aan acute ondervoeding. Een paar maanden eerder waarschuwde de hulporganisatie dat vier tot vijf miljoen Jemenitische kinderen het risico lopen in hongersnood te geraken. De volwassenen meegerekend dreigen volgens de VN veertien miljoen Jemenieten, de helft van de bevolking, voor hun voedselvoorziening volledig afhankelijk te worden van noodhulp.

De burgeroorlog in Jemen begon nadat de regering van toenmalig president Ali Abdullah Saleh ten val werd gebracht tijdens de Arabische Lente. Inmiddels kent het conflict meerdere strijdende partijen, waarvan de regering - gesteund door een internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië - en de door Iran gesteunde Houthis de belangrijkste zijn.

