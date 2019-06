Trump nodigt Kim per tweet uit voor ontmoeting op Koreaanse grens

De Amerikaanse president Donald Trump wil rondom zijn bezoek aan Zuid-Korea dit weekend ook de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontmoeten. Trump is op dit moment in de Japanse stad Osaka voor de G20-top en liet via Twitter weten Kim graag de hand te willen schudden:

“Na een aantal zeer belangrijke vergaderingen, waaronder mijn ontmoeting met president Xi van China, zal ik van Japan naar Zuid-Korea gaan (met president Moon). Terwijl ik daar ben zou ik, als voorzitter Kim van Noord-Korea dit ziet, hem willen ontmoeten aan de grens/DMZ om zijn hand te schudden en gedag te zeggen(?)!”.

realDonaldTrump Donald J. Trump After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)! 28 juni 2019 @ 22:51 Volgen

DMZ staat voor de gedemilitariseerde zone aan de grens tussen Noord- en Zuid-Korea, een bufferzone van zo’n vier kilometer breed.

Twee eerdere ontmoetingen

Donald Trump heeft Kim Jong-un sinds zijn aantreden twee keer ontmoet om te praten over het nucleaire programma van Noord-Korea. Het was voor het eerst dat een Amerikaanse president en een Noord-Koreaanse leider elkaar direct in de ogen keken.

De eerste topontmoeting werd gehouden in Singapore en de tweede in Hanoi, maar de gesprekken hebben weinig concreets opgeleverd. Wel hebben Trump en Kim afgesproken de relatie tussen beide landen te verbeteren en toe te werken naar het denucleariseren van Noord-Korea.

Eerder deze week liet de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in weten dat er achter de schermen een derde top tussen de VS en Noord-Korea wordt voorbereid. De Verenigde Staten eisen volledige ontmanteling van de nucleaire wapens van Noord-Korea en van ballistische raketten die met een kernkop kunnen worden uitgerust.

Trump vindt twee minuten genoeg

Gezien de antwoorden die Trump gaf op vragen van journalisten in Osaka na het versturen van zijn tweet, lijkt de uitnoding naar de grens te komen een impulsieve actie: “We zijn daar en ik wilde gewoon even aftasten, want ik weet niet waar hij op dit moment is. Hij is misschien niet eens in Korea”, zei hij volgens persbureau AP. “Als hij er is zullen we elkaar twee minuten zien, meer kunnen we niet. Maar dat zou prima zijn”.

Trump voegde daar nog aan toe dat hij een Kim “heel goed met elkaar omgaan”. Voordat de Amerikaanse president naar Osaka vertrok had hij nog gezegd niet te verwachten Kim Jong-un te ontmoeten tijdens zijn trip naar Azië.

Korea-expert Harry Kazianis van The Center for the National Interest zegt tegen Reuters dat hij denkt dat pogingen van Witte Huis om via officiële diplomatieke kanalen of via Zuid-Korea een ontmoeting te regelen zijn mislukt en dat Trump het daarom maar op deze manier probeert.

Kim Jong-un had in de nacht van vrijdag op zaterdag voor zover bekend nog niet gereageerd op de uitnodiging van Trump om naar de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea te komen. De planning is dat de Amerikaanse president zondag weer terugkeert naar de VS.