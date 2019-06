Trump en Xi weer in gesprek over handelsovereenkomst

De gesprekken om te komen tot een handelsovereenkomst tussen de VS en China worden hervat. Dat meldt althans het Chinese staatspersbureau Xinhua. Volgens Xinhua hebben de VS zaterdag op de G20 toegezegd dat er voorlopig geen nieuwe heffingen komen op Chinese goederen. Eerder gaf de Amerikaanse president Donald Trump aan dat hij ook de 300 miljard dollar aan Chinese export naar de VS wilde belasten met nieuwe tarieven tussen de 10 en 25 procent. Donald Trump zei na afloop van de ontmoeting dat zijn contact met Xi „weer op de goede weg” is. De beide landen geven later zaterdag afzonderlijke persconferenties over de gesprekken.

Meer dan een overeenkomst om weer te gaan praten zat er niet in: de onderhandelingen liggen stil sinds de VS en China er begin mei op het laatste moment toch niet in slaagden om tot zo’n akkoord te komen, en het was van tevoren al duidelijk dat inhoudelijke gesprekken over het akkoord zelf nog tot een later datum moeten wachten. Begin mei liepen de onderhandelingen vast, kort nadat het er juist op had geleken dat er wel een akkoord zou komen. Sindsdien is er niet meer op hoog niveau onderhandeld.

De Amerikaanse president zei tijdens de G20 ook weer met Noord-Korea in gesprek te willen: Trump nodigt Kim per tweet uit voor ontmoeting op Koreaanse grens

Eisen

President Xi zou voorafgaand aan de ontmoeting met Trump op de G20 als belangrijke eis voor een hervatting van de gesprekken hebben gesteld dat Amerikaanse bedrijven weer technologie en onderdelen zouden mogen leveren aan de Chinese telecomgigant Huawei. De internationale verkoop van Huawei liep sinds 15 mei, toen het verbod daarop werd ingesteld, met 40 procent terug. Of Trump op dat punt toezeggingen heeft gedaan, is nog niet bekend.

Verder zou China van tevoren twee andere eisen voor hervatting van het overleg hebben gesteld: alle tarieven moesten van tafel en de VS moeten de totale waarde van de extra hoeveelheid goederen die China uit de VS moeten gaan importeren om meer evenwicht in de handelsbalans te brengen niet al te hoog stellen.

Als er inderdaad sprake is van een voorlopige wapenstilstand in het handelsconflict, dan neemt de kans op een wereldwijde economische recessie daardoor af. Er komt weer wat meer hoop dat beide landen erin slagen om uiteindelijk ook echt een handelsakkoord te sluiten. Zo’n akkoord zorgt ervoor dat beide landen in elk geval met elkaar in gesprek blijven over een voor beide landen acceptabele verdeling van politieke en economische macht in de wereld.