Taliban doden zeker 26 leden van regeringsgezinde militie Afghanistan

De Taliban hebben zaterdagochtend zeker 26 leden gedood van een militie die de Afghaanse regering steunt. Dat meldt Afghaanse politie, aldus persbureau Reuters. De Taliban bestormden uitkijkposten van de pro-regeringmilitie in de provincie Baghlan in het noorden van Afghanistan.

Volgens een functionaris van het ministerie van Defensie in Kabul heeft de aanval te maken met de vredesbespreking tussen de Verenigde Staten en de Taliban die gepland staat voor later op zaterdag in Qatar. De Taliban voeren vaker aanslagen uit kort voordat er vredesbesprekingen zijn. Zij hopen zo meer slagkracht te verkrijgen aan de onderhandelingstafel.

Zeven onderhandelingsrondes

Het wordt zaterdag in Qatars hoofdstad Doha de zevende ronde van de vredesbesprekingen die de VS houden met de Taliban sinds oktober vorig jaar. De partijen hopen een einde uit te onderhandelen aan de oorlog die in 2001 begon, kort na de aanslag van 11 september in New York en Washington.

Ondanks de voorgaande zes rondes van vredesbesprekingen is het geweld tussen de Taliban en (pro-)regeringstroepen niet afgenomen. Belangrijke inzet voor de Taliban is dat buitenlandse mogendheden hun in Afghanistan gestationeerde troepen terugtrekken. Momenteel zijn nog zo’n twintigduizend buitenlandse manschappen in Afghanistan, onder wie 160 Nederlanders die onderdeel uitmaken van de missie Resolute Support. Het grootste deel van de NAVO-macht in Afghanistan is Amerikaans.