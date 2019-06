Nederland wint van Italië en bereikt laatste vier op WK

De Nederlandse vrouwen hebben de halve finale bereikt op het WK voetbal in Frankrijk. In Valenciennes won Oranje met 2-0 van Italië. Vivianne Miedema en Stefanie van der Gragt kopten allebei raak.

Voor rust ging de wedstrijd redelijk gelijk op. Beide ploegen kregen kansen. In de tweede helft was Nederland duidelijk de betere partij. Na ballen op de paal en de lat was het Miedema die in de zeventigste minuut de score opende, met een kopbal vanuit een vrije trap. Ook de tweede Nederlandse goal, tien minuten later, viel vanuit een vrije schop.

Nederland, dat Italië ook wat balbezit betreft domineerde, komt woensdag weer in actie. In Lyon is dan Duitsland of Zweden de tegenstander. Die landen staan later op zaterdag, om 18.30 uur, tegenover elkaar in de kwartfinale. De andere halve finale gaat dinsdag tussen Engeland en de Verenigde Staten.

Vanwege de plaats bij de laatste vier op het WK is Nederland ook verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio. Het wordt de eerste keer dat het Nederlandse vrouwenelftal op dat toernooi zal uitkomen.