‘Minder, minder, minder!” Dat zal de Limburgse PVV’er Antoine Jansen niet geroepen hebben. Hij ving als bestbetaalde klusser van vage projecten meer dan 750.000 euro voor allerlei onduidelijk bijbeunwerk dat hij voor zijn provincie opknapte. En het interesseerde de ex-gedeputeerde vast niet dat de provincie bij een aantal van deze opdrachten moedwillig de regels overtrad. Ben je gek? En denkt u dat ex-minister Maxime Verhagen het raar vond dat hij als goed betaalde adviseur van de provincie Limburg met een bedrijf sprak terwijl hij bij datzelfde bedrijf op de loonlijst stond? Nee toch? En u bent toch niet bang dat de Limburgse ex-staatssecretaris René van der Linden binnenkort met een daklozenkrant bij de plaatselijke Jumbo staat? René vertegenwoordigt Limburg namelijk als ambassadeur in Azerbeidzjan. Dat is dat land waar ze zo lekker soepel met de mensenrechten omgaan. Dus geen zorgen om René. Die gaat regelen dat André Rieu daar binnenkort mag walsen.

Toen ik gisteren mijn ochtendkrant uit mijn iPad toverde en dit vertrouwde Limburgse roomsen-onder-elkaar-nieuws tot me nam, moest ik onmiddellijk aan een Maastrichtse vriend denken. Die zegt altijd dat ‘een corrupte Limburgse politicus’ een pleonasme is. En dan mag hij graag tot in detail uitweiden over de vader van Maxime die als KVP’er tot ver over zijn wenkbrauwen in de Limburgse löss zat. De appel Maxime is volgens mijn vriend loodrecht uit de boom gevallen. Of deze Limburgse baantjesbende een zaak is voor het Openbaar Ministerie? Wat denkt u zelf? Daar hebben ze voorlopig wel iets anders aan hun bange koppies. En ze hebben daar trouwens ultiem begrip voor deze Limburgse handjeklapmethodes. Als ze ergens onderling gezellig de baantjes verdeelden dan was het namelijk bij het OM. Ook zo gelachen om dat deze week verschenen hoofdstukje over de plakkerige verhouding tussen de hoofdofficieren Marc van Nimwegen en Marianne Bloos? In 2011 lagen die twee dus al met elkaar te hutseflutsen. Iets wat ze uiteraard allebei glashard ontkennen. In dat jaar werd zij door hem tot hoofdofficier benoemd en het jaar daarop maakten ze samen een schnabbelreisje naar Thailand. Bloos had daar wat haar werk betreft niets te zoeken. M&M letten wel op de kosten door samen steeds een hotelkamer te delen.

Wat ik zo geestig vind aan deze affaire is dat binnen het OM iedereen het gewoon wist. Ook dat het van geen kant deugde. Maar dat niemand er iets van durfde te zeggen tegen dat dampende duo. De chauffeurs moesten bij een Van der Valk-hotel regelmatig uren wachten tot het viriele setje uitgewipt was, anderen hoorden alles wat ze aan haar verteld hadden via hem terug en weer anderen observeerden geamuseerd hoe ze samen kirrend in een hut van een schip verdwenen. En niemand riep: „Sodemieter eens op stelletje glijers!”. Nee hoor, eentje regelde zelfs een apart hotel voor het hitsige setje.

Dat dit soort amoureuze dingen gebeurt, hoef je mij niet uit te leggen. Ook niet dat niemand er iets over durft te zeggen. Dat gebeurt bij bijna elk bedrijf, maar…. Ik ben wel verbaasd dat het gebeurt in een organisatie waar ze officieel de strijd aangaan met de criminaliteit. Met gewelddadige motorbendes, levensgevaarlijke mocromaffiosen, onberekenbare Holleeders en andere Masmeijers. En dat ze ondertussen bibberbang zijn voor de toorn van hun chef en zijn liefdesschnabbeltje. Dat is toch raar? En waarom wordt de naam niet bekendgemaakt van de belanghebbende die dit hoofdstukje middels een kort geding had willen tegenhouden? Of is dat Grapperhaus zelf? En dan nog een laatste vraag. Waarom staan deze twee oplichters nog op de loonlijst van het OM? Ze zijn geschorst en vangen elke maand hun salaris. Die Amsterdamse commissaris ‘Adje-latje’ Smit, die een beetje gesjoemeld had met Ajax-kaartjes, werd keihard ontslagen. En dit jokkebrokkende oplichtersduo zit lekker thuis zonder een centje pijn. Kortom: Geen Limburger hoeft bang te zijn dat er vanuit het OM een diepgravend onderzoek naar zijn praktijken komt. De kans dat M&M binnenkort mooie banen in de Limburgse heuvels vinden, is veel en veel groter.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 29 juni 2019