Met een vriendin bezoek ik haar moeder, die aan Alzheimer lijdt en in een verpleeghuis verblijft. We hebben afgesproken haar mee te nemen naar een terras in de buurt. Als we binnenkomen zit ze ons op te wachten in de hal van het verpleeghuis. Haar gezicht begint te stralen. Mijn vriendin keurt met een snelle blik haar moeders kleren. Bij het zien van haar schoenen zegt ze: „Mam, dat kan echt niet. Je hebt twee verschillende schoenen aan.” Haar moeder kijkt angstig naar haar voeten, taxeert de situatie en antwoordt: „Jawel hoor, dat kan wel. Ik heb boven nog precies zo’n paar.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 29 juni 2019