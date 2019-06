‘Justitie VS vraagt ook stukken op over Dreamliner van Boeing’

Justitie in de Verenigde Staten onderzoekt niet alleen de problemen met de Boeing 737 MAX, maar kijkt ook naar de 787 Dreamliner. Dat meldt The Seattle Times zaterdag op basis van anonieme bronnen met kennis van het onderzoek. Volgens de bronnen is Boeing gedagvaard om vertrouwelijke stukken over de productie van dat vliegtuig ter beschikking te stellen aan een onderzoek.

De stukken die zijn opgevraagd houden verband met de Boeing-fabriek in de staat South Carolina, meldt The Seattle Times. Volgens een van de bronnen zijn ze opgevraagd door hetzelfde team dat het onderzoek naar de 737 MAX leidt, maar bevestigd is dat niet. Boeing wilde tegenover de krant niet reageren.

Een bron meldt aan The Seattle Times dat de onderzoekers kijken naar problemen met de bedrijfscultuur bij Boeing, waarover The New York Times in april al schreef. De vliegtuigbouwer zou soms matig werk afleveren of slordigheden in de productie accepteren om te voorkomen dat de levering van nieuwe vliegtuigen vertraagd wordt, concludeerde de krant op basis van interne documenten.

Justitie deed tot nu toe alleen strafrechtelijk onderzoek naar de problemen met de 737 MAX. Alle toestellen van dat model staan aan de grond naar aanleiding van ongelukken met twee vliegtuigen die vermoedelijk door een probleem met het veiligheidssysteem MCAS onbestuurbaar werden. Daarbij kwamen in oktober en maart in totaal 346 mensen om het leven.

KLM

De 787 Dreamliner is het meest recente volledig nieuwe model van Boeing en onder meer een belangrijk vliegtuig voor KLM. De luchtvaartmaatschappij heeft momenteel dertien toestellen van het type 787-9 in haar vloot en krijgt er acht van het nieuwe en grotere type 787-10 bij. Dat laatste vliegtuig wordt in South Carolina gebouwd.

Het plan van KLM is om de Dreamliner-vloot uiteindelijk uit te breiden tot in totaal 28 toestellen, en dus niet te investeren in de belangrijkste concurrent, de Airbus A350. Dat besluit daartoe is „niet lichtzinnig” genomen, zei KLM-topman Pieter Elbers zaterdag in De Telegraaf, nog voordat het nieuws over de mogelijke productieproblemen naar buiten kwam. „Een nadeel is dat we afhankelijk zijn van één fabrikant, maar dat heeft wel als voordeel dat we efficiënter kunnen werken in het onderhoud en met de vliegers”, zei hij.

KLM viert deze zaterdag dat de maatschappij over honderd dagen honderd jaar bestaat. Dat zou onder meer gevierd worden met de landing van de eerste Boeing 787-10. Het feestelijke onthaal kon niet doorgaan, omdat de productie van het vliegtuig „enkele dagen” vertraging heeft opgelopen - volgens KLM niet ongebruikelijk.

De feestelijke bijeenkomst zelf ging wel door om de duurzaamheidsplannen voor de komende jaren te presenteren. Naast investeringen in duurzamere brandstof en betere samenwerking met spoorvervoerders, spelen ook de nieuwe zuinigere Dreamliners daarin een rol.