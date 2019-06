Iedereen koestert het groepsgevoel

In de euforie na de fortuinlijke 2-1 zege op Japan wilde bondscoach Sarina Wiegman het wel verklappen, in de benauwde persruimte in Rennes. „Historie schrijven”, riepen de internationals in koor, direct nadat Oranje voor het eerst de kwartfinale van een WK had bereikt. Mediastrategie, afgesproken werk? Nee hoor, zei Wiegman. „We stonden in een cirkel na afloop en waren natuurlijk superblij.” Ze had iets geroepen over het spel in de eerste en tweede helft. En: „We gaan gewoon weer verder met geschiedenis schrijven.” Die woorden maakten indruk op de groep. „Kennelijk hebben ze het allemaal gebruikt.”

Nederland-Italië, aftrap zaterdagmiddag om drie uur in een uitverkocht Stade du Hainaut in Valenciennes, kwartfinale van het WK voetbal. Tien keer op rij heeft Oranje nu gewonnen op een eindtoernooi, eerst zes keer op weg naar de Europese titel in 2017 en intussen alweer vier keer op het WK in Frankrijk. Niet best gespeeld in de groepsduels, geluk gehad in de achtste finale tegen Japan? „Dat het steeds beter gaat en dat de resultaten beter en beter worden is een feit”, stelt linksback Merel van Dongen daartegenover. „Alleen: nu moeten we nog zo goed worden dat we misschien wel ’s werelds beste zijn.”

Favoriet tegen Italië

De Nederlandse vrouwenploeg als beste van de wereld? Nog drie keer winnen en het is zover. Tegen Italië is de ploeg van Wiegman favoriet, op de wereldranglijst staat Nederland achtste en Italië vijftiende. Plaatst Oranje zich voor de halve finale, dan wacht woensdag een duel met de winnaar van Duitsland-Zweden in Lyon, waar volgende week zondag ook de finale is. Er is een extra prijs dit WK: de beste drie Europese landen plaatsen zich voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020. „We willen heel graag naar Tokio”, zegt spits Vivianne Miedema over een mogelijk olympisch debuut.

Kwalitatief maakte Nederland tot nu toe minder indruk dan toplanden als de VS, Engeland en Frankrijk. Ook afgelopen dinsdag tegen het bij vlagen superieure Japan vielen technische en atletische tekortkomingen op bij een aantal internationals. Tegenstanders wapenen zich met succes tegen de ‘wonder-aanval’ Van de Sanden-Miedema-Martens. Italië zal zich ook niet snel laten verrassen. Meedogenloos verdedigen is de belangrijkste kwaliteit van Le Azzurre, die in de achtste finale weinig moeite hadden met China (2-0). De ploeg van coach Milena Bertolini en spits Cristiana Girelli (drie goals) zorgt tijdens dit WK voor een doorbraak in eigen land, met recordaantallen kijkcijfers.

Jaloezie op de loer

Oranje moet het in Frankrijk vooral hebben van een hecht collectief. Veelzeggend was de correctie van Wiegman, toen haar na de winst op Japan werd gevraagd of ze besefte dat ze nu in de kwartfinale van een WK stond. „Wíj staan in de kwartfinale”, klonk het direct met nadruk op het meervoud. „Zonder spelers ben je niks en zonder staf ben je ook niet zo heel veel. We doen het allemaal samen.” Recordinternational Sherida Spitse: „Daar moeten wij het ook van hebben.”

Jaloezie ligt op de loer in een selectie met grootverdieners als Martens (FC Barcelona) en Miedema (Arsenal) naast semi-profs uit de eredivisie. Maar waar bij de mannen in het verleden soms hanengevechten uitbraken op eindtoernooien, valt bij de vrouwen geen onvertogen woord. Sterren, basisspelers, wissels: iedereen koestert het groepsgevoel. Van de huddle vlak voor de aftrap tot het dansen in de eetzaal, waar ze na drie weken op elkaars lip nog steeds spontaan samen springen op het nummer Zie die Leeuwinnen van Claudia de Breij.

Ook in het veld staat het collectief boven het individu. Van de Sanden gewisseld na een matige wedstrijd? Innige knuffel met Lineth Beerensteyn, haar vervangster. „Onze team spirit maakt dat we elkaar veel gunnen en elkaar uit moeilijke periodes halen”, zegt Martens, die tegen Japan een voetblessure opliep en ondanks twee goals nog niet altijd haar beste vorm toont. „Soms kan ik de verwachtingen niet waarmaken, gelukkig hebben we dan anderen die opstaan.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 29 juni 2019