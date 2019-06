‘Hoe heter hoe beter’, zegt de Britse badgast op Mallorca

Het mag dan bijna 40 graden zijn op het strand van Magaluf, veel Britse badgasten laten zich er niet van weerhouden het zand en de zee op te zoeken. „Hoe heter, hoe beter”, zegt een Engelsman uit Manchester lachend als hij met een strandstoel in zijn hand samen met twee landgenoten door de straten van het kustplaatsje op het Spaanse vakantie-eiland Mallorca loopt. ‘Zon en strand’, zijn voor Noord-Europeanen nu eenmaal belangrijke ingrediënten voor een vakantie Spanje. De Spanjaarden zelf blijven bij deze eerste hittegolf van de zomer liever binnen.

Miguel Lazareno heeft geen keuze. Als strandwacht op Mallorca is de kust zijn werkterrein. Weer of geen weer. „Het is warm vandaag, maar daar zijn we wel aan gewend hier”, zegt de Spanjaard zittend buiten op een bankje in de schaduw. Naast hem een keet waarop noodnummer 112 met grote letters staat vermeld. „Natuurlijk is het niet verstandig met deze temperaturen uren in de zon te zitten. Zeker niet in combinatie met bier en vet eten. Maar we houden ze niet tegen. Het lijkt soms wel of toeristen hier in een paar dagen een heel jaar zonder zon willen inhalen.”

‘Majorca back on heat Alert’, luidt de kop van het Engelstalige dagblad Majorca Daily Bulletin dat in veel hotels op de balie ligt. De zogenaamde ‘code oranje’ komt erop neer dat er verhoogd risico bestaat voor ongelukken bij extreem hoge temperaturen voor eind juni.

De alertheid werd verhoogd nadat de afgelopen dagen op verschillende plekken op het Spaanse vasteland een paar mensen bezweken onder de hoge temperaturen. In Córdoba overleed een 17-jarige jongen nadat hij al werkend op het land bevangen was geraakt door de hitte. In Valladolid bezweek een 93-jarige man op straat aan een hartaanval, die volgens de plaatselijke politie werd veroorzaakt door het warme weer.

‘Stille moordenaars’

Grote delen van Spanje worden al dagen achtereen geteisterd door de hitte. Op zaterdagmiddag werd door het Spaanse meteorologische agentschap Aemet in het plaatsje Hijar in de provincie Teruel om 15.00 uur een temperatuur van 43 graden gemeten. Ook in steden als Madrid, Granada en Zaragoza lopen de temperaturen nu al vroeg in de zomer op tot 40 graden. De Spaanse overheid raadt de inwoners aan zeker overdag binnen te blijven en zoveel mogelijk water te drinken. Hittegolfen worden ook wel ‘stille moordenaars’ genoemd. Volgens gegevens van de Universiteit van Potsdam zou de hittegolf in 2003 in Europa 70.000 slachtoffers hebben veroorzaakt

Op Mallorca zijn ze zich dezer dagen niet extra bezorgd. De eerste hulp van ziekenhuis Son Espases houdt niet speciaal rekening met hitte-slachtoffers. „Het is wel een fenomeen dat steeds vaker lijkt voor te komen”, zegt dokter Juan José Segura, die dit weekeinde piketdienst heeft. „De hoge temperaturen zijn zelfs voor veel toeristen niet aangenaam meer. Maar meestal is zo’n hittegolf na een paar dagen weer voorbij. Daar gaan de vakantiegangers vaak niet op wachten. Al gaat dit voor een groot deel van de toeristen in Magaluf niet op. Die leven vooral ’s nachts en staan vaak pas op als de zon al bijna weer onder gaat.”