Files nemen vooral buiten de spits weer sterk toe

Met name buiten de spitsuren zijn de files in de eerste helft van dit jaar toegenomen. De zogenoemde filezwaarte (de lengte van de files keer de vertraging die zij opleveren) is overdag met 18 procent toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2018, meldt de ANWB zaterdag. De files tijdens de ochtendspits namen met 5 procent toe, tijdens de avondspits met 3 procent.

De ANWB houdt cijfers bij over de files op A- en N-wegen. Het staat niet alleen vaker maar ook op meer plekken stil dan voorheen, concludeert de verkeersinformatiedienst. In Gelderland en de zuidelijke provincies steeg de filedruk sneller dan in de Randstad.

De files nemen sinds 2014 al vrijwel ieder jaar stevig toe. 2017 vormde een uitzondering, in dat jaar kwam die groei volgens de ANWB „tot stilstand”. Deels was dat het gevolg van goed weer in het voorjaar. Vorig jaar werd het echter weer veel drukker op de weg. Toen steeg het aantal files met 20 procent. In de jaren tot 2015 was de filedruk lager dan in de jaren voor de economische crisis, die leidde tot minder verkeer op de weg.

Weer

Het weer speelt een belangrijke rol in het aantal files, zegt de ANWB. Gladheid en regen hebben drukte tot gevolg, maar in de zomer kunnen ook bijvoorbeeld bermbranden vertraging opleveren. Ieder jaar vertoont de filezwaarte fluctuaties als gevolg van de weersomstandigheden.

De drukste dag van dit jaar tot nu toe was 22 januari, toen het had gesneeuwd en het in de oostelijke helft van het land glad was. Eind mei ontstonden lange files door „de uittocht” in aanloop naar het lange hemelvaartsweekend.

Ook voor dit weekend waarschuwt de ANWB dat het drukker zal zijn dan anders. Er wordt aan de weg gewerkt en er is een aantal evenementen, waaronder Veteranendag, de TT in Assen en verschillende muziekfestivals.