Door nazi’s geroofd schilderij van Nederlandse schilder terug naar Italië

Een schilderij uit de achttiende eeuw van de Nederlandse kunstenaar Jan van Huijsum dat in 1944 door de Duitsers uit het Uffizi-galerijen in Florence is geroofd, komt terug naar Italië. Zowel het beroemde museum als het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben dat zaterdag bekendgemaakt. Het gaat om het stilleven Vaas met bloemen, een van de meesterwerken van Van Huijsum (1682-1749).

Het kostbare kunstwerk, dat in 1824 het Uffizi kwam te hangen, verdween in 1944, tijdens de Duitse terugtocht uit grote delen van Italië. Een Wehrmacht-militair stal het uit de schuilplaats waar het aan het begin van de oorlog heen was gebracht, onthulde het blad Der Spiegel eerder dit jaar.

Lang was onduidelijk wat er daarna met het doek was gebeurd. Na de val van de Berlijnse Muur bleek het echter in bezit te zijn van de familie van de militair. De familie wilde 2 miljoen euro voor het olieverfschilderij hebben, schrijft de BBC. Het Uffizi weigerde te betalen. De Duitse overheid kon naar eigen zeggen ook niet ingrijpen, omdat het misdrijf verjaard zou zijn.

Doorbraak

Begin dit jaar kwam er schot in de zaak. Directeur van het Uffizi-museum Eike Schmidt, zelf een Duitser, riep Berlijn op ervoor te zorgen dat het schilderij terug zou komen. Als statement hing hij in het museum een zwart-wit-afdruk van Vaas met bloemen op, beplakt met het woord ‘gestolen’ in drie talen.

Nu is er dus een oplossing gevonden. De Duitse regering meldt dat minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas het werk in Florence officieel zal overdragen aan zijn Italiaanse collega Enzo Moavero. Nog onduidelijk is wanneer dat zal gebeuren. Museumdirecteur Schmidt spreekt op Twitter van „een slag gewonnen door heel Italië.” Het is onbekend waarom de Duitse familie die het schilderij bezit, het nu wel wil afstaan.