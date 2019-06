Belgisch festival mislukt door organisatieproblemen, justitie onderzoekt fraude

De Belgische justitie heeft een onderzoek geopend naar mogelijke fraude bij hiphopfestival VestiVille, dat dit weekend gehouden zou worden in Lommel. Het festival werd vrijdagmiddag afgeblazen terwijl buiten de hekken al bezoekers stonden te wachten om naar binnen te mogen. Een deel van de aanwezigen begon met voorwerpen te gooien en bestormde het festivalterrein om daar zelf bier te tappen en op het podium te dansen. Drie organisatoren werden vrijdag aangehouden, melden Belgische media.

Het festival maakte aanvankelijk indruk door grote namen te boeken, maar werd ook al vanaf het begin geplaagd door problemen, schrijft De Standaard zaterdag. Bij de bekendmaking dat het zou plaatsvinden was de vergunning nog niet rond. De laatste dagen bleek bovendien dat de organisatie betaalbewijzen voor leveranciers had vervalst. Volgens de krant hoopte zij zo te zorgen dat de leveranciers hun werkzaamheden alsnog zouden afronden. Die rekeningen zouden opgelopen zijn tot honderdduizenden euro’s.

Het festival had een groot aantal bekende namen uit de hiphop geboekt. Foto VestiVille

Hoewel de meeste bedrijven uiteindelijk wel betaald gekregen zouden zijn, bleek vrijdag bij een laatste inspectie dat de veiligheid niet op orde was. Niet lang daarna besloot een van de hoofdacts, de Amerikaanse rapper A$AP Rocky, niet op te treden en werd uiteindelijk het hele festival afgeblazen. Dat besluit is volgens de organisatie genomen door de burgemeester.

Naast A$AP Rocky zouden onder anderen Cardi B, Migos en Ja Rule & Ashanti optreden. Ook was een aantal Nederlandse artiesten geboekt, onder wie Boef en Famke Louise. Spec, het management van die artiesten, laat aan NRC weten dat er gewoon contracten zijn afgesloten, en daar vooraf ook voor is betaald.

Fyre in Vlaanderen

Op internet werden de ontwikkelingen rond VestiVille al langer vergeleken met het Fyre Festival. Ook dat festival, dat in 2017 zou plaatsvinden op Bermuda, werd afgeblazen terwijl de bezoekers al gearriveerd waren. Een Netflix-documentaire over het debacle maakte begin dit jaar veel los.

Fyre werd aangeprezen door beroemde artiesten en influencers. Vermogende bezoekers zouden vanuit luxe tenten of zelfs villa’s met zwembad een tropische festivalervaring tegemoetzien op Bermuda. De organisatie kreeg dat echter niet rond, waardoor de voorzieningen weinig meer behelsde dan verwaaide tentjes op een voormalig bouwterrein en voorverpakte broodjes kaas.

Misschien was het juist de vroege associatie met Fyre die VestiVille de kop kostte, denkt Spec, bijvoorbeeld doordat bedrijven of de gemeente extra eisen gesteld hebben. De organisatie leek de zaken namelijk op orde te hebben. „Ik heb in het verleden vaker met dubieuze organisaties te maken gehad. Die betalen meestal niet zo ver vooraf.” De vergelijking met Fyre vindt het bedrijf in dit stadium dan ook te vroeg: „Er zijn tal van legitieme redenen bedenken naast de niet-legitieme redenen.”

Een deel van de bezoekers bracht vrijdag noodgedwongen de nacht door op het campingterrein. De meesten waren zaterdagmiddag weer vertrokken. De organisatie liet via Facebook en Twitter weten dat gekeken wordt hoe zij hun geld terug kunnen krijgen. Hoe de problemen bij VestiVille precies zijn ontstaan, is nog onduidelijk. Het festival was zaterdag niet bereikbaar voor commentaar.