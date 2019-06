Zeker twee jaar geen nieuwe afleveringen Sesamstraat in Nederland

Er komen zeker twee jaar geen nieuwe Nederlandse uitzendingen van het kinderprogramma Sesamstraat. Tot het najaar van 2021 worden er enkel herhalingen uitgezonden. Dat heeft omroep NTR vrijdag bekend gemaakt in een persbericht. Financiële tekorten worden genoemd als belangrijkste reden. Of er in de toekomst wel weer nieuwe opnamen komen, is nog niet zeker.

Het besluit geen nieuwe afleveringen te maken is volgens de NTR „een moeilijke keuze geweest, maar wel een die binnen de huidige financiële mogelijkheden van NPO en NTR te verdedigen is”, staat te lezen in het persbericht. Met de licentiehouder van Sesamstraat, Sesame Workshop, is afgesproken dat de bestaande afleveringen in ieder geval nog tot 2021 mogen worden herhaald.

Sesamstraatacteur Aart Staartjes noemt de aankondiging tegen persbureau ANP „een ramp”. „We horen nu plotseling dat het is afgelopen. Nota bene via de pers. Ik heb helemaal niets van de producenten of omroep zelf gehoord, terwijl ik al 38 jaar aan het programma werk.” NTR zegt dat de Nederlandse acteurs en medewerkers van het programma vrijdag een mail hebben ontvangen met de bekendmaking, en dat ze zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst.

Lees ook: Sesamstraat gaat door, beloofde premier Rutte in 2015. Rutte dacht „altijd” aan Bert en Ernie tijdens onderhandelingen met de PvdA, zegt hij.

Drie jaar vooruit

De meest recente afleveringen van de Nederlandse Sesamstraat stammen uit 2018. Volgens de omroep kunnen de jonge kijkers hier nog wel even mee vooruit. Omdat het programma gericht is op kinderen „vernieuwt” de doelgroep ook elke drie jaar, zo stelt de NTR.

Twee deejays van radiozender 538 zijn eerder deze maand een petitie gestart voor het behoud van Sesamstraat. Ze deden dit nadat Aart Staartjes liet weten al maanden niets van de omroep te hebben gehoord. Op het moment van schrijven was de petitie ruim 36.000 keer ondertekend.

Sesamstraat wordt iedere ochtend uitgezonden om 6.55 uur bij NPO Zappelin, de kinderprogrammering op NPO 3. Ook kunnen de bestaande afleveringen bekeken worden in de NPO Zappelin app, op de website en op het YouTube-kanaal van Sesamstraat. Het programma, dat oorspronkelijk Amerikaans is, wordt sinds 1976 uitgezonden in Nederland.