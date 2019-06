‘Weber niet langer in de race voor voorzitterschap Europese Commissie’

De Duitse leider van de Europese christendemocraten, Manfred Weber, zou niet langer in de race zijn voor het voorzitterschap van de Europese Commissie, het dagelijkse bestuur van de EU. Dat schrijftWelt am Sonntag. Volgens de Duitse krant zijn EU-leiders in de wandelgangen van de G20 in Japan tot de conclusie gekomen dat Weber geen meerderheid kan vergaren onder EU-lidstaten en in het Europees Parlement.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zou zich hebben neergelegd bij deze conclusie, schrijft de krant. Zondag komen EU-leiders in Brussel bijeen op een extra ingelaste top om een nieuwe EU-baas te kiezen. Dan moet blijken of er wel een meerderheid te vinden is voor de twee andere belangrijkste kandidaten: de socialist Frans Timmermans en de liberaal Margrethe Vestager, momenteel beiden nog eurocommissaris in de huidige Europese Commissie. Ook zou er in de plaats van Weber nog een andere christendemocraat boven kunnen komen drijven.

Topbanen

EU-leiders waren vorige week in Brussel bijeen om te praten over de Europese topbanen die moeten worden opgevuld. Behalve om de voorzitter van de Europese Commissie gaat het onder meer om de leiding van de Europese Raad, het machtige gremium van regeringsleiders, de voorzitter van het Europees Parlement en de positie van EU-buitenlandcoördinator. De top eindigde in een impasse. De top zondag moet alsnog een doorbraak opleveren.

Na de recente EU-verkiezingen claimde Weber de topbaan bij de Commissie, omdat zijn Europese politieke familie van christendemocraten als grootste eindigde. Maar Weber, die geen bestuurlijke ervaring heeft, ligt moeilijk bij de regeringsleiders. Timmermans ligt beter, maar omdat zijn socialistische fractie als tweede eindigde kon hij niet meteen zijn stempel op de race drukken. Verschillende EU-leiders, onder wie Merkel, de Franse president Macron en premier Rutte, zijn momenteel in Japan op de G20 van belangrijkste industrielanden in Japan, en zouden daar in aanloop naar de top verder praten over de topbanen.

Als het klopt dat Weber niet langer kandidaat is, zou er een belangrijk obstakel verdwijnen in de worsteling rondom de topbanen. De vraag is nu wel of de christendemocraten de komende dagen bereid zullen zijn een socialistische Commissievoorzitter te steunen. De Europese Volkspartij (EVP) van Weber is van plan om zondag de balans op te maken van wat er in Japan is besproken.