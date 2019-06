Wagenings vijverdilemma

Een snoek in de Forumvijver op de campus van Wageningen brengt de universiteit in een diepe identiteitscrisis: zijn we nu een landbouw- of een natuuruniversiteit?

Naam: Snoek, laten we hem Wampoei noemen. Wetenschappelijke naam: Esox lucius Leefplek: Zoet water, maar kan ook in brak water leven. Uiterlijk: Groen tot bruin, langwerpig met snavelachtige bek, tot 1,5 meter lang. Eet: Jaagt op alles wat beweegt; eet vissen, kreeftjes, knaagdieren en kuikens van watervogels. Opvallend: Een snoek in een Wageningse universiteitsvijver zou alle acht kuikens van een zwanenpaartje hebben opgegeten.

Acht kuikens van een zwanenpaar dat de vijver als kraamkamer gebruikt zijn spoorloos verdwenen – mogelijk opgegeten door de roofvis. „Moet de snoek weg of moet de natuur zijn beloop krijgen?”, vat universiteitsblad Resource de kwestie samen.

Het doet denken aan het verhaal van Anton Koolhaas over de snoek Wampoei, die zo gulzig was dat hij zijn hele vijver leegat, en vervolgens in grote spijt honger leed.

Parkmanager Elike Wijnheijmer durft nog geen stelling te nemen, „Het ligt heel gevoelig”. En misschien was Wampoei niet de dader; mogelijk zijn de kuikens gestolen.