Vrijspraak voor bedreiger Wilders

De 61-jarige Heerlenaar Dick J. is vrijgesproken van voorbereidingen voor een moord op PVV-leider Geert Wilders. In het vrijdag gepubliceerde vonnis zegt de rechtbank in Maastricht niet overtuigd te zijn van kwade bedoelingen bij de man. Als licht verstandelijk gehandicapte zou hij zich de impact van uitgesproken woorden niet helemaal hebben gerealiseerd.

J. werd op 9 maart van dit jaar gearresteerd tijdens een flyeractie van Wilders in Heerlen, elf dagen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Vlak voor de aankomst van de PVV-leider had J. in een gesprek met een politieman gezegd dat hij een bijl in zijn fietstas had en dat hij de PVV-leider „op zijn knikkertje” zou slaan. Volgens J. maakte hij een grapje. Hij was „een beetje aan te ouwehoeren” met de agent die hij kende als zijn wijkagent.

Lees ook: Meende Dick dat hij Wilders met een bijl ‘op zijn knikkertje’ zou slaan?

Vergeten bahco

Behalve de bijl werden ook twee stanleymessen en een bahco in zijn fietstassen gevonden. De bijl had J. naar eigen zeggen bij zich voor het planten van wietplantjes langs een beek, de messen voor het lossnijden van touwen waarmee hij tweedehands waar vervoerde en de bahco lag „misschien al wel tien jaar” vergeten onderin.

J’s advocaat Marcel van Doorn vroeg vorige week om vrijspraak. Vanwege zijn lichte verstandelijke handicap zou J. een andere belevenis van de werkelijkheid hebben.

Het Openbaar ministerie eiste vier jaar onvoorwaardelijke celstraf, overtuigd van kwade bedoelingen van J. En: „Alleen al om te voorkomen dat meer gekken opstaan die zoiets bedenken.”

Wilders wordt sinds november 2004 permanent beveiligd en woont in een safe house. Het is de eerste keer dat iemand moest voorkomen vanwege de beschuldiging van daadwerkelijke voorbereidingen van een moord. Eerder werden al wel mensen veroordeeld voor het bedreigen van Wilders.