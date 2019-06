Tweede debat Democraten gevoerd met Sanders en Biden

Met oud-vicepresident Joe Biden en senatoren Bernie Sanders en Kamala Harris als headliners vond vannacht een televisiedebat plaats tussen tien kandidaten voor de Democratische nominatie voor de presidentsverkiezingen van 2020.

Gisteren voerden thema’s als gezondheidszorg en immigratie de boventoon tijdens het debat en vannacht was dat niet anders. Joe Biden, koploper in de peilingen, moest zich verdedigen voor zijn samenwerking in het verleden met conservatieve Democraten die voor segregatie waren.

Kamala Harris sprak hem erop aan. De senator zei dat ze zich, als gekleurde vrouw, persoonlijk gekwetst voelde door de gematigde houding van Biden tegenover politici die voorstanders waren van segregatie. Ook daagde ze de voormalig vice-president uit excuses aan te bieden voor die houding, iets wat Biden weigerde.

De 37-jarige Pete Buttigieg, burgermeester van South Bend (Indiana) en genoemd als outsider voor de nominatie, zei dat het tijd was om de fakkel door te geven aan de nieuwe generatie - refererend aan een uitspraak van Biden 32 jaar geleden. Biden en Sanders, favorieten voor de nominatie, zijn 76 en 77 jaar oud.

Uiteraard ging het tijdens het debat ook over huidig president Trump. Bernie Sanders haalde daarbij fel uit, door Trump een „pathologische leugenaar” te noemen.

