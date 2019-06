Twee keer acht jaar cel voor neersteken advocaat

Twee Amsterdammers zijn vrijdag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot acht jaar cel voor het medeplegen van de poging tot moord op een advocaat in 2017. De vrouw werd neergestoken in haar kantoor. Eén van de mannen, Yassine D. werd in 2013 ook veroordeeld voor het doodschoppen van grensrechter Richard Nieuwenhuizen.

Een derde aanvaller, die bij de steekpartij het mes hanteerde, is niet gepakt. De rechtbank gaat ervan uit dat de steekpartij in opdracht plaatsvond, maar heeft niet kunnen achterhalen wat het motief was.

Dader was ‘cliënt’

De dader deed zich voor als cliënt en maakte een afspraak met de advocaat. Na enkele minuten gesprek stak de man de advocaat in haar kantoor neer, onder andere in haar gezicht. Volgens de rechtbank was het doel de advocaat te verminken. Ze liep hierbij meerdere verwondingen op aan haar gezicht, hoofd en arm. De rechtbank:

„De mannen maakten een weerzinwekkend plan en zijn op pad gegaan om de advocate op levensgevaarlijke wijze te verwonden. Hierbij gingen ze professioneel en gewetenloos te werk. Dat het slachtoffer niet is overleden, is niet aan de mannen te danken geweest.”

De 22-jarige Yassine D. kreeg acht jaar en drie maanden opgelegd, de 21-jarige Marwan I. kreeg acht jaar cel. Een derde man, die als chauffeur opereerde, is vrijgesproken vanwege een gebrek aan bewijs.

Yassine D. werd op zijn vijftiende veroordeeld voor het doodschoppen van grensrechter Nieuwenhuizen na een jeugdvoetbalwedstrijd in 2012. Hij kreeg toen één jaar, vanwege zijn leeftijd. Om deze reden had het Openbaar Ministerie tegen D. twaalf jaar cel geëist en tegen I. tien jaar.

