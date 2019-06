Sigaretten zo goed als zeker vanaf juli 2020 in neutrale verpakking

Het is zo goed als zeker dat sigaretten vanaf juli volgend jaar alleen nog in een neutrale verpakking verkocht mogen worden. De ministerraad heeft vrijdag een wetsvoorstel van staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) goedgekeurd dat deze zogeheten plain packaging verplicht stelt. De Tweede Kamer moet ook nog akkoord gaan, maar dat is waarschijnlijk een formaliteit.

De strengere regels houden in dat alle sigarettenverpakkingen dezelfde donkergroen-bruine kleur moeten krijgen. De merknaam en sigarettenvariant worden in witte letters op de verpakking gedrukt. Ook blijft er op de verpakkingen ruimte gereserveerd voor de afschrikwekkende foto’s en gezondheidswaarschuwingen die nu al verplicht zijn.

Preventieakkoord

Sinds eind vorig jaar was het al duidelijk dat de neutrale sigarettenverpakking er op een gegeven moment zou gaan komen. Invoering van plain packaging is een van de maatregelen uit het Nationaal Preventieakkoord, een initiatief van Blokhuis om de gezondheid van Nederlanders te verbeteren. De staatssecretaris herhaalt ook vrijdag dat het doel is om „in 2040 een rookvrije generatie te realiseren”. Sigaretten moeten ook duurder worden en lastiger te verkrijgen.

Hoe de invoering van de neutrale verpakkingen precies in zijn werk zal gaan, moet nog duidelijk worden. Een woordvoerder van het ministerie zegt dat er waarschijnlijk sprake zal zijn van een overgangsregeling voor winkeliers, waarin zij geleidelijk hun voorraad van merklogo’s voorziene sigarettenpakjes kunnen vervangen door neutrale exemplaren. Dat was ook het geval toen in 2016 de akelige foto’s op verpakkingen verplicht werden.