Met een gekmakende jeuk en rode bulten beland ik bij de huisarts. Ja hoor, de eikenprocessierups heeft toegeslagen. Met een druk op de knop gaat er een recept digitaal naar de apotheek. Bij het uitreiken van het medicijn vraag ik de assistente hoe vaak ik dit eigenlijk moet of mag gaan gebruiken.

Ze antwoordt: „Zo vaak u wilt, er zit namelijk geen werkzame stof in.”

