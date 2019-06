Ontwerper iPhone Jony Ive verlaat Apple

Hoofdontwerper Jonathan ‘Jony’ Ive verlaat Apple na bijna dertig jaar. Dat heeft het techbedrijf donderdagnacht bekendgemaakt. Ive heeft onder meer de eerste iMac en de iPhone ontworpen. De ontwerper begint zijn eigen ontwerpbureau, LoveForm.

Ive kwam in 1992 in dienst bij Apple. Vier jaar later werd hij het hoofd van de ontwerpafdeling van het techbedrijf dat destijds met financiële problemen kampte. In 1998 was Ive verantwoordelijk voor de creatie van de iconische iMac G3, een computer met doorzichtige, gekleurde achterkant. Drie jaar later ontwierp Ive de iPod en in de jaren daarna volgden onder andere de iPhone (2007), de iPad (2010), de Apple Watch (2015) en AirPods (2016).

De inmiddels overleden oprichter van Apple, Steve Jobs, heeft Ive in het verleden zijn „spirituele partner” genoemd. De huidige topman Tim Cook noemt hem een „unieke figuur in de designwereld” en dankt hem voor zijn rol in de „heropleving van Apple”. Ook techkenner Rory Cellan-Jones van de BBC stelt dat Apple zijn positie als marktleider niet had kunnen vergaren zonder Ive. Hij benadrukt dat de ontwerper verantwoordelijk is voor het ontwerpen van het „meest winstgevende product ooit”: de iPhone.

Ive krijgt geen directe opvolger. Sinds 2012 was hij verantwoordelijk voor het ontwerp van hardware én software. De techreus zegt dat deze afdelingen nu weer gesplitst zullen worden. Evans Hankey en Alan Dye, beiden momenteel hoofd van een ontwerpteam binnen Apple, zullen de respectievelijke afdelingen gaan leiden.