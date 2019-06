OM eist 15 jaar cel en tbs voor steekpartij Den Haag, ‘terroristisch motief’

Het Openbaar Ministerie eist vijftien jaar cel en tbs tegen Malek F., de asielzoeker die ervan verdacht wordt in mei vorig jaar drie mensen te hebben neergestoken in Den Haag. Hij zou daarbij gehandeld hebben uit terroristisch motief.

Volgens het OM heeft Malek F. de steekpartij op Bevrijdingsdag 2018 met voorbedachten rade opgezet - het mes had hij enkele dagen eerder gekocht. Tijdens de steekpartij had hij willekeurige slachtoffers uitgekozen. In eerste instantie zou hij eigenlijk een kerk in hebben willen lopen, maar die was dicht. „De verdachte heeft zijn daad gepleegd uit extremistische motieven”, aldus de officier van justitie. Hij liep rond met het mes om de bevolking angst aan te jagen.

Ziek of geradaliseerd

Malek F., een stateloze Palestijn die in 2014 uit Syrië vluchtte, noemde zichzelf eerder „ziek”. Hij zei te hebben geloofd dat „duivelsaanbidders” hem achtervolgden en wilde zich daartegen beschermen. De eerste man die hij op Bevrijdingsdag 2018 neerstak, zou hij hebben aangezien voor zo’n vijand. Hij stak daarna nog twee mensen neer. De slachtoffers raakten zwaargewond. Volgens het OM had F. „duidelijk de opzet om te doden”, al verklaart hij van niet. Ook zou de verdachte geschrokken zijn toen hij hoorde dat een van de slachtoffers een moslim was, iets was hij later zelf ontkende.

Het motief en de radicalisering van Malek F. vormen een groot discussiepunt in de zaak. Zijn radicalisering kwam volgens experts voort uit persoonlijke motivaties, niet politieke.

Bij de eis speelt mee dat gedragsdeskundigen een stoornis bij hem hebben vastgesteld.