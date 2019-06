Morandibrug in Genua opgeblazen, ‘belangrijke dag voor Italië’

De resten van de Morandibrug in Genua zijn vrijdagochtend opgeblazen. Volgens Italiaanse media stonden duizenden mensen toe te kijken hoe de brug binnen enkele seconden verdween. Afgelopen zomer stortte een deel van de brug plotseling in. 43 mensen kwamen daarbij om het leven.

De destructie van de brug zou om 09.00 uur plaatsvinden maar werd uitgesteld omdat een bewoner van een nabijgelegen appartement weigerde zijn huis uit te gaan. Om 09.38 uur werd het dynamiet uiteindelijk tot ontploffing gebracht. De inwoners van de buurt rondom de brug zijn vrijdagochtend geëvacueerd, 3.400 inwoners moesten hun huis verlaten. Rond 10.00 uur mochten zij huiswaarts keren.

Stofwolken

In Italië wordt positief gereageerd op de vernietiging van de brug. Giovanni Toti, de president van de regio Liguria, spreekt over een „belangrijke dag voor heel Italië”. Hij benadrukt het belang van „gerechtigheid voor een absurde gebeurtenis die nooit had mogen gebeuren”. Op sociale media herdenken Italianen de slachtoffers van het ongeluk.

Op beelden is te zien hoe het dynamiet op verschillende plekken op de brug ontplofte. Het duurde slechts enkele seconden voordat de Morandibrug volledig was verdwenen in de stofwolken. Achteraf stelde burgemeester Marco Bucci dat alles volgens plan was verlopen. „Na deze dag kunnen we Genua’s herstel versnellen.”