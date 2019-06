Minister Dekker sluit twee jeugdgevangenissen in 2020 en 2021

De jeugdgevangenissen Het Poortje Juvaid in het Drenthse Veenhuizen en Via Het Keerpunt in het Limburgse Cadier en Keer gaan sluiten, in respectievelijk 2021 en 2020. Dat kondigde minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) vrijdag aan in een brief aan de Tweede Kamer. De sluitingen moeten onder andere het overschot aan plaatsen verhelpen, maar ook ruimte bieden voor meer „maatwerk”.

De jeugdcriminaliteit nam de afgelopen tien jaar af, van 3,9 procent van de twaalf- tot achttienjarigen naar 1,3 procent. Maar het aantal criminele jongeren dat na een eerste veroordeling opnieuw de fout in gaat, stijgt.

Om herhaling bij criminele jongeren te bestrijden, presenteert de minister nu meer kleinschalige strafmogelijkheden voor acht mensen of meer. Hierin kunnen jongeren die korte straffen krijgen opgelegd deze lokaal uitzitten, terwijl ze overdag naar school en naar werk mogen. Jongeren die langere straffen krijgen opgelegd en/of verdacht worden van (poging tot) moord, ernstige zedenmisdrijven of ernstige psychiatrische problematiek hebben, worden dan ondergebracht in de grotere, landelijke gevangenissen.

Momenteel zijn er 753 plaatsen in jeugdinrichtingen. Door de daling van de jeugdcriminaliteit zijn er in 2024 nog maar 358 nodig, aldus de minister. Om die reden wil de regering zo’n 180 plaatsen schrappen. Met de huidige sluitingen is de minister er nog niet helemaal: in Via Het Keerpunt zijn 56 plaatsen voor jongeren en In Het Poortje Juvaid zijn 72 plaatsen.