Minister Bijleveld: geen Nederlandse grondtroepen naar Syrië

Nederland gaat geen grondtroepen sturen om de Verenigde Staten te ondersteunen in Syrië. Dat heeft minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) vrijdag bekendgemaakt, meldt persbureau ANP. Volgens de minister wil het kabinet eventueel kijken naar een „militaire of civiele” bijdrage aan de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat, maar ontbreekt een VN-mandaat voor het sturen van grondtroepen.

De minister reageert op een oproep van de Amerikaanse ambassadeur in Nederland Pete Hoekstra. Hoekstra zei donderdag in een interview met de Volkskrant dat hij Nederland om „militaire middelen op de grond” heeft gevraagd om IS te bestrijden in Syrië. Volgens de ambassadeur is daar geen nieuw VN-mandaat voor nodig omdat Nederland al een mandaat heeft voor F16-aanvallen in het noorden van het land.

Bijleveld is van mening dat een nieuw mandaat wél nodig is. De minister zei open te staan voor een beperkte militaire actie in Syrië, onder meer omdat ze achter de Amerikaanse missie staat. De VS, die troepen willen terugtrekken uit het noordoosten van Syrië, willen voorkomen dat er in deze regio een machtsvacuüm ontstaat. In de loop van de de zomer zal Bijleveld meer duidelijkheid verschaffen over de eventuele Nederlandse bijdrage, zei zij vrijdag. Als er al een nieuwe militaire missie komt, dan zal die „niet grootschalig zijn”.

Ook minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) zei vrijdag tegenover BNR dat er op het moment geen VN-mandaat is waaronder het sturen van troepen naar Syrië zou vallen.

