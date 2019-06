Levenslang voor rechtsnationalist die vrouw doodreed in Charlottesville

De 22-jarige Amerikaan die in 2017 een demonstrant doodreed in Charlottesville in Virginia is vrijdag veroordeeld tot levenslang cel. De extreem-rechtse nationalist reed met zijn auto op de menigte in, hierbij raakten ook meer dan twintig mensen gewond. Vrijlating zou „een te groot risico” zijn, oordeelde de rechter.

Eind vorig jaar werd de man, James Fields, al schuldig bevonden aan moord. Nu is zijn straf ook bekend. Fields maakt geen kans op vervroegde vrijlating.

Fields hoopte nog strafvermindering te krijgen omdat hij zijn excuses aanbood nadat de rechtbank de videobeelden van de aanval liet zien. De rechter zei bij het vonnis dat hij niet onder de indruk was van dat pleidooi. „Alleen al kijken naar de beelden is angstaanjagend”, zei de rechter.

‘Unite the Right’

Op 12 augustus 2017 werd bij een ‘Unite the Right’-protest van neonazi’s, ‘alt-right’-aanhangers en bewapende leden van rechtse burgermilities in Charlottesville ook een linkse tegendemonstratie georganiseerd. Fields reed daarop in. Hierdoor kwam de 32-jarige demonstrant Heather Heyer om het leven.

In binnen- en buitenland werd onthutst gereageerd op de dodelijke escalatie in Charlottesville. De Amerikaanse president Donald Trump ontving veel hoon en kritiek toen hij na het incident zei dat er „prima mensen” waren „aan beide zijden” van het conflict.

