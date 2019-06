Woensdag bood ‘Anne Frank’, of beter: de rapster die die naam misbruikt, een ‘van de grootste talenten’ die Lange Frans ooit gezien heeft, maar ja die komt dan ook uit Diemen-Zuid, haar excuses aan. ‘Annelies’, achternaam onbekend, die vrijdag debuteerde op een album van Lange Frans, had, om maar bekend te worden, het een en ander over ‘Joden’ getwitterd onder haar pseudoniem. Een greep uit het aanbod: ‘Je bent op vakantie in een warm land, maar tweet vaker dan een Jood in een gaskamer tijdens WO2, vier gewoon vakantie…’, ‘Toch wel ironisch hoe een Jood kransen legt om de slavernij te herdenken’, ‘Wat is een Jood in een roeiboot? Nog niet uitgeroeid. Hahaha’ en ‘Anne Frank is gestorven aan vlektyfus, ze is dus nooit vermoord. Word een beetje moe van mensen die me een les willen lezen maar de knowledge niet hebben.’

Na een ‘vloedgolf van reacties’ zei ze in een snel op Instagram geplaatst filmpje dat het ‘niet zo bedoeld’ was. Ze had juist veel bewondering voor Anne Frank – „Ze was voor mij juist een persoon die vanuit een hele benarde situatie, namelijk oorlog, toch haar kleine wereldje kon maken om daar toch even aan te kunnen ontsnappen” – hetgeen haar teksten nog onbegrijpelijker maakt. Alle kwetsende uitspraken die ze ooit deed waren gedaan door de persoon die ze toen was, excuses daarvoor, niet zo bedoeld, vrolijk door. Voortaan onder de naam ‘Anne’, en de groetjes van haar ‘interim-manager’ Lange Frans die voor deze ‘kunstuiting’ publiekelijk op de vingers werd getikt door Gert-Jan Segers van de ChristenUnie.

Lange Frans, pseudoniem van Frans Frederiks, verklaarde tegen De Telegraaf: „we willen niemand verdriet doen”.

Nee, deze ophef had hem, de man die talent grondig scout voor ze op een van zijn albums terechtkomen, echt overvallen. De rapper was zogenaamd verbaasd dat antisemitisme zoveel aandacht genereert. Lange Frans, die ooit samen met Baas B. nog werd aangewezen als ambassadeur van de vrijheid en een paar jaar geleden van politiek correct Nederland – van Volkskrant-columniste Asha ten Broeke tot opiniesite Joop.nl – nog een open doekje kreeg vanwege maatschappijkritische teksten over Nederland die hij overigens niet zelf schreef, kent het verschil tussen ‘goed’ en ‘fout’ maar al te goed. ‘Fout’ is aandacht en dus uiteindelijk ‘goed’ voor jou.

Zo ongeveer moeten we de levensfilosofie van deze gabber van Willem Holleeder met wie hij ooit een lied opnam inschatten. Heel flauw om dat ouwe lijk er nu weer bij te slepen, want dat is voor Lange Frans al bijna net zo lang geleden als WO2.

Met je ‘knowledge’ en je ‘Het land van’.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.