Kabinet presenteert definitieve maatregelen voor halvering CO2-uitstoot

Het kabinet heeft vrijdag de definitieve maatregelen gepresenteerd die ervoor moeten zorgen dat de CO 2 -uitstoot in 2030 bijna 50 procent lager ligt dan in 1990. Daarmee denkt de regering dat Nederland de doelen haalt die in 2015 zijn afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. De klimaatmaatregelen zijn volgens minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) „eerlijk, haalbaar en betaalbaar”.

De CO 2 -heffing voor bedrijven die eerder dit jaar werd aangekondigd, moet er volgens Wiebes voor zorgen dat de kosten van de energietransitie vooral bij bedrijven terecht komt. „De energierekening van een gemiddeld huishouden gaat daardoor jaarlijks 100 euro omlaag”, aldus de bewindsman. Burgers die hun huis energieneutraal moeten maken, kunnen daarbij op steun van de overheid rekenen, aldus Wiebes.

Het kabinet wil consumenten ook stimuleren om elektrische auto’s te gaan kopen. Over tien jaar moeten er overwegend elektrische auto’s worden verkocht, aldus Wiebes. Die overstap maakt het noodzakelijk op termijn rekeningrijden in te voeren, aldus staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66). De huidige regering zal daarover geen besluit nemen, maar het doel is wel dat automobilisten vanaf 2026 per kilometer gaan afrekenen. Dat nieuws lekte eerder deze week al uit.

Daarnaast moeten de land- en tuinbouw „op een andere manier gaan produceren, met minder uitstoot”, zei minister Wiebes bij de presentatie van het definitieve akkoord in Den Haag.

Dit bericht wordt aangevuld.