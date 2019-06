Ivar Meesen (15): ‘Voor ik ging hardlopen wist ik niet wat ik met het leven aanmoest’

Khalid Amakran Naam: Ivar Meesen (15), Rotterdam Zit in: 3 havo Woont met: moeder, stiefvader, zusjes (13) en (4) Moeder: docent levensbeschouwing Vader: werkt bij KWF Kankerbestrijding

Mindset

„Ik wil professioneel hardloper worden. Twee jaar geleden ben ik gestopt met voetbal en begonnen met hardlopen. In het begin ging mijn stiefvader mee op de fiets, hij gaf tips over volhouden terwijl je veel pijn hebt. Omdat hij steeds meeging liep ik verder en verder. Later heb ik zelf een schema gemaakt en alleen verder getraind. Sinds een maand zit ik op atletiek. Ik train nu twee keer per week met de groep en drie à vier keer per week alleen. Je mindset is het belangrijkst – het is niet per se leuk om vijf kilometer te rennen met een totaal verzuurd lichaam. Daar moet je je mentaal op voorbereiden. Ik probeer alleen positieve gedachten toe te laten in mijn geest, en niet de pijn.”

Chai latte

„Ik heb een goede band met mijn stiefvader, we vinden dezelfde dingen leuk. We houden van mindset-boeken en van chai latte en van Sydney. Hij heeft daar gestudeerd. Ik ben er twee keer geweest. Mensen zijn er allemaal erg relaxed, het komt zoals het komt, dat vind ik zo chill. Mijn moeder en ik hardlopen soms samen. Met haar heb ik meer gesprekken over vroeger en over hoe je dingen aanpakt. Stel ik heb ruzie met mijn zusje, moet ik dan sorry zeggen of niet. Zij is een meisje, in de puberteit, je hebt elke keer van die explosies. Ik heb dat niet, dat komt denk ik ook door het hardlopen. Dat maakt me rustiger. Ik heb meer zelfvertrouwen, meer helderheid dan eerst. Voor ik ging hardlopen wist ik niet wat ik met het leven aanmoest.”

Hillsong Church

„Wij zijn christelijk en gaan elke zondag naar de ‘Hillsong Church’. De diensten daar zijn leuk, niet zo ouderwets met een orgel. De preken zijn heel goed, je hebt er echt wat aan. Ze gaan over wat je kunt doen, hoe je kunt zijn. Je zegt bijvoorbeeld tegen God: ‘Heer, wilt U mij gebruiken voor iets’ – om iemand te helpen, of iets te doen wat gedaan moet worden. En dat gebeurt dan maar niet. Je leert dat je dan toch open moet blijven staan – en op een gegeven moment gebeurt het. Op een moment dat God kiest, niet per se als je het jou uitkomt. Binnenkort ga ik me laten dopen. Ik ben vroeger ook gedoopt maar ik neem nu zelf het besluit: ik geef mijn leven aan God.”

Zonsopgang

„Mijn kleine zusje van vier is echt zelfstandig. Ze komt uit bed, gaat zelf eten en drinken maken. Dat komt ook door onze opvoeding. Ik weet niet precies hoe mijn moeder en stiefvader het doen, maar het werkt goed. Je hebt veel vrijheid, je mag zelf kiezen hoe je denkt en wat je doet. Eén ding mag ik niet meer, dat vind ik vervelend: lekker hardlopen om zes uur ’s ochtends bij zonsopgang. Ik heb dat één keer gedaan en toen werd mijn kleine zusje wakker. We hebben een oud huis en alles kraakt heel erg.”