Justitie Italië onderzoekt Sea-Watch-kapitein wegens mensensmokkel

Het Openbaar Ministerie in de Italiaanse stad Agrigento heeft een onderzoek geopend naar Carola Rackete, de Duitse kapitein van het migrantenreddingsschip Sea-Watch 3. Dat meldt persbureau AFP vrijdag. Rackete wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan mensensmokkel en het overtreden van regels voor de scheepvaart.

De Sea-Watch 3 ligt al twee weken met tientallen opgepikte migranten aan boord voor de kust van Italië. Van minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini (Lega) mag het schip pas aanleggen zodra afgesproken is dat de opvarende migranten na aankomst meteen naar andere Europese landen worden gebracht. Afgelopen woensdag besloot Rackete ondanks het verbod de Italiaanse wateren op te gaan om een zieke migrant naar de kust te brengen.

Justitie onderzoekt volgens de Italiaanse krant La Repubblica onder meer of Rackete veroordeeld kan worden voor het „weigeren een bevel op te volgen”. Als ze schuldig wordt bevonden, kan ze tot twee jaar celstraf veroordeeld worden.

Ruzie met Salvini

De zieke migrant, een 19-jarige man, is woensdagnacht van het schip gelaten, net als zijn minderjarige broertje. Dit betekent dat er nog veertig migranten over zijn op de Sea-Watch 3. Rackete stelt tegenover persbureau AFP dat de sfeer aan boord „ontzettend gespannen is en elk moment verslechtert”.

„We kunnen niet aan de migranten vertellen waar ze naartoe gaan, wat de volgende stap wordt. Het is erg lastig voor hen, ook op psychisch vlak.”

De situatie omtrent de Sea-Watch 3, die vaart onder Nederlandse vlag, heeft tot spanningen geleid in Italië. Minister Salvini noemt de boot een piratenschip dat „criminele bendes” helpt de Middellandse Zee over te steken. Volgens hem kiezen migranten expres voor bootjes van slechte kwaliteit, in de hoop dat ze opgepikt zullen worden door schepen als de Sea-Watch 3. Rackete zegt in een reactie tegen persbureau Reuters geen tijd te hebben voor Salvini’s commentaar omdat ze „voor veertig mensen moet zorgen”.