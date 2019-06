Hoe topambtenaren al bezig zijn met het volgende kabinet

Deze studiegroep werkt achter gesloten deuren maar in deze aflevering van Haagse Zaken geven Philip de Witt Wijnen en Marike Stellinga je toch een kijkje in de wereld van de topambtenarij. Je hoort wie er in zo’n studiegroep zitten, wat ze precies doen én welke thema’s we in de komende verkiezingen waarschijnlijk terug gaan horen.

