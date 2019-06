Hittegolf in Europa, record in Zuid-Frankrijk

In Frankrijk is vrijdag een hitterecord gevestigd. In de zuidelijke gemeente Carpentras in de Provence werd het 44,3 graden Celsius. Hiermee is het oude record uit augustus 2003 verbroken. Toen werd het elders in Frankrijk 44,1 graden Celsius. Dat meldt persbureau Reuters.

In vier gebieden in het zuiden van het land is code rood afgegeven vanwege de hoge temperaturen. Die hittewaarschuwing is zeer ongebruikelijk in Frankrijk. Premier Edouard Philippe waarschuwde op Twitter dat mensen door de hitte verkoeling zoeken en risico’s nemen. „Momenteel verdrinkt één iemand per dag”, schreef hij. „Ik roep mensen op hun verantwoordelijkheid te nemen.”

Het gebied waar code rood is afgegeven. In Carpentras werd een hitterecord gevestigd.



Zeker vierduizend scholen hebben hun deuren gesloten of maatregelen genomen om de warmte tegen te gaan. In Parijs, Lyon, Marseille en Straatsburg wordt het verkeer beperkt omdat de luchtvervuiling is verergerd vanwege de hitte.

Grote delen van Europa kampen met extreme temperaturen. Zo is het vrijdag in Spanje 43 graden Celsius en zijn in zestien Italiaanse steden extreem hoge temperturen gemeten. In de Spaanse stad Valladolid bezweek een 93-jarige man aan de hitte. Ook in Cordoba stierf een 17-jarige jongen aan de gevolgen van de extreme temperaturen. In Spanje zijn sinds 1975 negen hittegolven geweest in juni, vijf hiervan vonden plaats in het afgelopen decennium.

Klimaatverandering

Naar verwachting houdt de hitte de komende dagen aan. Ook in Nederland wordt het in delen van het land zaterdag tropisch warm. De temperaturen variëren naar verwachting van zo’n 25 graden Celsius op de Wadden tot 35 graden Celsius in de Achterhoek en Limburg.

Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) is 2019 op weg om een van de warmste jaren ooit te worden. Ook zouden de jaren 2015 tot en met 2019 de warmste periode op rij zijn. Volgens de WMO is de hittegolf die in Europa heerst „absoluut verenigbaar” met de gevolgen van klimaatverandering.

Correctie: in een eerdere versie van dit artikel stond dat in Spanje sinds 1975 negen hittegolven zijn geweest. Dit aantal betrof het aantal hittegolven in de maand juni. Dis is aangepast.