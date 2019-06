Hania is terecht, verdachte aangehouden

De 12-jarige Hania uit Rotterdam is terecht, dat meldt de politie vrijdagavond op Twitter. Ze werd sinds donderdagmiddag vermist. De politie vond Hania in een hotel in het centrum van Rotterdam met een 50-jarige Amerikaan, van wie de politie eerder een signalement had uitgestuurd. De man is aangehouden en de familie van het meisje is op de hoogte gebracht.

In de nacht van donderdag op vrijdag stuurde de politie een Amber Alert uit over de vermissing van Hania. De politie maakte zich „grote zorgen” om haar veiligheid. Op vrijdag stuurde de politie ook een signalement uit van een Engelssprekende man die mogelijk met Hania was.

Dit bericht wordt aangevuld.